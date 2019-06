L’Emili Vergés és professor de l’escola verda Sagrada Família i el seu interès pel medi natural l’ha portat a decidir inscriure el seu grup de Biologia i Geologia de 4rt d’ESO al projecte europeu Phénoclim, que consisteix a recollir informació sobre determinats fenòmens fenològics de diferents espècies vegetals dels Alps i els Pirineus per estudiar com hi influeix l’evolució del clima.

–Per què ha decidit apuntar-hi l’escola?

–De seguida que vaig tenir coneixement del projecte, a través de les dues investigadores del Cenma que s’encarreguen de gestionar-lo al Principat, vaig interessar-m’hi perquè trobo que és un treball de camp molt pràctic, proactiu i engrescador. De fet, representa participar de manera activa i real en la mesura i conseqüències del canvi climàtic.

–Costa transmetre aquest coneixement als alumnes?

–El que fem a l’escola és bàsicament conscienciar, però no participem en projectes de ciència ciutadana. En aquest cas, estarem fent un exercici d’observació, identificació i conscienciació cap al medi natural.

–Quina serà la seva implicació en el Phénoclim?

–La nostra participació ha de ser com a mínim de tres anys seguits perquè calen una sèrie de dades contínues. Nosaltres estudiarem tres individus de dues espècies diferents.

–Quines?

–Hem elegit l’avet i el freixe perquè els tenim molt a prop de l’escola. I amb el grup de 4rt d’ESO d’aquest curs els hem seleccionat i geolocalitzat.

–Què hauran d’observar els alumnes?

–La feina clau està a la primavera i la tardor, quan l’arbre comença a treure el brot i a perdre les fulles, respectivament.

–I vostè sap identificar aquests fenòmens per ajudar els seus alumnes a detectar-los?

–Si no ets molt especialista, pot ser difícil identificar cert estadi de l’arbre. En el marc del projecte, però, ens donaran tres fotos de referència d’un arbre qualsevol sobre el fenomen que estudiem tot indicant-nos la correcta.

–Amb quina periodicitat recolliran dades?

–Un parell de vegades a la setmana durant un període de 15 o 20 dies, tant a la primavera com a la tardor. I quan identifiquem l’arbre en l’estadi indicat, a través d’una app, haurem d’enviar la data de quan ho hem detectat.

–Quina va ser la rebuda dels alumnes quan els va informar sobre el projecte?

–Jo crec que els alumnes han entès que consisteix a participar activament en la valoració i conseqüències que pot tenir el canvi climàtic en les nostres vides, ja que és un tema de què es parla molt però del qual no veiem evidències en el dia a dia.

–En aquest cas, ho percebran de primera mà.

–Exacte, estaran agafant evidències reals de com afecta el clima en l’avet i el freixe, de tal manera que facilitaran dades perquè algú altre pugui estudiar-les i valorar si es produeix un canvi real o no en la seva fenologia.