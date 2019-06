El divulgador econòmic i consultor en transformació i estratègia digital Marc Vidal realitza avui a les 19 hores la conferència ReThinking, no és el mateix digitalitzar-se que transforma-se digitalment a l’edifici Crèdit Centre, dins del cicle Crèdit Andorrà Global Forum. Vidal té una premissa: traduir a un llenguatge «més normal», no tant tècnic, el que suposa realment per una empresa transformar-se digitalment i la importància de fer-ho en ple epicentre de la Quarta Revolució Industrial.

–Què suposa la transformació digital d’una empresa?

–Col·locar al client al centre de la cadena de valor mitjançant l’obtenció de dades per així saber quins serveis oferir-li. Una altra clau és automatitzar els processos de l’empresa per fer-los més eficients i productius i, conseqüentment, crear nous models de negoci gràcies al coneixement que ens aporta la tecnologia. Les habilitats humanes no queden de costat, al contrari: hem de desenvolupar-les en un entorn en el qual la tecnologia ja no és opcional. Són i seran imprescindibles i insubstituïbles, però cal saber combinar-les amb les que fan les màquines.

–Les màquines ens treuran la feina?

–No. És el discurs de la por quan hi ha una revolució industrial, és a dir, quan arriba una màquina i substitueix una persona perquè ho fa més rapidament i més eficientment. Al cap d’un temps, però, descobrim que era un desafiament, que s’han de fer coses noves i que els humans som eficients en altres tasques, com les creatives i de tracte personal. Qui ens traurà la feina seran les persones que sàpiguen relacionar-se millor que nosaltres amb les màquines.

–Pot posar un exemple?

–És molt probable que un robot acabi substituint un doctor en una consulta. Ens atendrà i analitzarà els símptomes, però algú ens haurà d’explicar què ens passa i aquesta funció seguirà fent-la el doctor que, gràcies a la robòtica, la intel·ligència artificial i el big data, tindrà millors eines de diagnòstic.

–Recomana que fins i tot els petits negocis apostin per la transformació digital?

–La clientela s’ha traslladat al món digital. O s’integren a aquest entorn o a mitjà termini es toparan amb empreses que no oferien els mateixos serveis siguin capaces d’implantar un nou model de negoci i robar-los els clients. Ho estan patint grans companyies, que veuen com petites empreses que van néixer en un garatge els superen perquè han modificat el model de negoci. Passa a gran escala, però la competència en un àmbit més petit encara és major.

–És car transformar-se digitalment?

–El que s’hauria de preguntar una empresa no és si costa molt o poc, sinó com de car li sortirà no adaptar-se a la Quarta Revolució Industrial. Els pressupostos han d’equilibrar-se. Hi ha empreses que no necessiten intel·ligència artificial, però sí big data. La combinació de recursos és diversa. L’important és estar actiu en el món tecnològic i digital. D’aquesta manera, quan els clients arribin, l’empresa serà operativa.