Des d’ahir i fins demà, el Palau de Gel acull el V Congrés Català de Filosofia amb la voluntat de debatre els problemes que aquesta planteja tant a casa nostra com arreu. El professor de Filosofia de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Bernat Torres n’és un dels organitzadors i explica la importància d’aquesta matèria en la societat.



–Qui forma part del V Congrés Català de Filosofia que se celebra a Canillo?

–L’organització recau en la Societat Catalana de Filosofia, la Societat Andorrana de Ciències, la Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears.

–És la primera vegada que es fa a Andorra.

–Sí. Les edicions anteriors s’han celebrat a diverses zones dels Països Catalans i ara venim a Andorra a tancar el cicle, ja que volem incloure tots els territoris de parla catalana.

–Enguany se celebra la cinquena edició. Podem considerar que el congrés ja està consolidat?

–Jo crec que sí. El primer congrés va ser l’any 2007, és a dir, ja portem 12 anys celebrant-ho i la idea és continuar creixent i arribar al màxim d’àrees possible. Des del començament els que hem estat al peu del canó hem estat l’Andreu Grau, professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i jo mateix.

–Com va sorgir la necessitat d’organitzar un congrés d’aquestes característiques?

–Aquesta iniciativa parteix de les diferents societats que abans he esmentat i de l’Institut d’Estudis Catalans per mantenir viva la bessant acadèmica de la Filosofia i per ser un espai d’exposició dels treballs filosòfics que es fan, tant aquí com per tot el món. Podríem dir que és una mena de mercat de la filosofia, ja que no és un congrés especialitzat com la majoria dels que es fan arreu.

–Quines branques s’hi tracten?

–Totes. Volem conèixer totes les tendències filosòfiques actuals, a més de les clàssiques. Parlem de política, metafísica, lògica, pensament analític...



–A qui es dirigeix el congrés?

–A tothom que li interessi la filosofia i la practiqui al territori i en català, tot i que s’hi pot parlar en qualsevol idioma. Som un congrés amb vocació de país inclusiu, incloent-hi el Principat d’Andorra, és clar.

–Sovint tenim la percepció que la filosofia és una matèria oblidada.

–Sí, però a vegades sorgeixen modes que la fan retornar, com la sèrie de Merlí o quan se’n parla a la televisió. Però és que la filosofia mai ha tingut la vocació de ser protagonista, sinó de ser al darrere de les qüestions socials i d’actualitat.

–De què tracten les ponències?

–De temes que estan a l’abast de tothom, com la qüestió catalana, la contaminació o Andorra com un microestat. De fet, hi participa el vostre exsíndic general, Vicenç Mateu, que és filòsof i no hi podia faltar.