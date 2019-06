L’exciclista Pedro Delgado, vencedor d’un Tour de França, és el gran convidat a la cinquena edició de La Purito.

–Què suposa ser l’ambaixador de la prova?

–El Joaquim, per a mi, per la seva qualitat i pel seu caràcter, sempre m’ha captat. Em fa molta il·lusió, estic encantat, encara que el que menys ganes em fa és el recorregut tan dur. Es farà el que es pugui.

–Com va sorgir?

–La idea va sorgir fa dos o tres anys, ja que jo també organitzo la meva marxa. Se m’ha avançat un any però jo també el vull homenatjar. Som amics i em fa moltes ganes tenir algú amb el seu ganxo.

–La marxa és un referent a Andorra i internacionalment. Com ho veu?

–El que més m’agrada és el que ha aconseguit el Joaquim a Andorra, que sigui territori ciclista. La seva arribada al país, no només pel que fa a entrenaments sinó de captació, és sorprenent. A la nostra època, Andorra no era el lloc, a priori, més aconsellable per anar amb bicicleta. Ell ens ha anat convencent del fet que sí que ho és, que té encant, muntanyes i que és un territori pels ciclistes. Així, encara que el recorregut sigui dur, és un reclam, d’aquí a que la Vuelta organitzi finals d’etapa. A la gent li ve de gust veure les muntanyes que el Principat tenia amagades. Joaquim i la Vuelta ho han anat descobrint. Ara és un lloc referent al món del ciclisme.

–El Tour i la Vuelta es fixen amb la Purito i és un dels motius pels quals vulguin venir.

–Vull trencar una llança a favor de La Vuelta. Aquesta va ser més sensible a les inquietuds del Govern i de Purito, a diferència del Tour, que li costa canviar recorreguts. Els costa apostar per les noves rampes que hi ha Andorra. La ronda espanyola ha donat a conèixer Beixalis, per exemple. Això serveix per vendre el país. El Tour, possiblement, l’utilitza com a lloc de test i en el futur, podrien formar part del seu recorregut.

–Purito ha fet una cosa única.

–És increïble. Mai ningú hauria pensat en Andorra pel fred i perquè les seves muntanyes eren massa dures. Ens ha fet canviar aquesta mentalitat. Ha sabut traslladar-ho al món del ciclisme i ha fet que molts ciclistes es quedin a Andorra. La gent i el lloc han tingut alguna cosa a veure. Avui en dia, Andorra ha canviat la seva imatge i ara és molt positiva. La Purito és un reclam més per donar a conèixer una Andorra diferent.

–A on es patirà més?

–Personalment, en el primer i en el darrer port.

–El Joaquim espera que no ataqui.

–Jo ataco sempre (riu). Si el veig en un moment dèbil, li faré pagar car. H