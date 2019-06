Antonio José Pereira Ferreira lidera la nova associació de residents portuguesos Casa de Trás-os-montes e Alto Douro amb la voluntat de reforçar els lligams entre la comunitat lusitana i intercanviar costums amb la resta de ciutadans del país.

–Per què decideixen crear l’associació?

–Estem actius des de fa uns dos mesos, però la idea ve de lluny. Com que hi ha altres associacions que van tancant, vam pensar a obrir, però bé, els processos són llargs i tot porta temps.

–Per què creu que desapareixen? Perquè la comunitat portuguesa sempre ha estat molt activa.

–No sé, ha tancat la Casa de Portugal i la Peña de Benfica. Veig que darrerament s’està perdent l’associacionisme i m’agradaria que es tornés a activar. No sé si és qüestió que no es fa una bona administració o potser falta més informació perquè la gent s’impliqui. Jo havia estat en altres associacions i fèiem festes conjuntes, que és fantàstic. Allà ens ajuntàvem tots, fóssim d’on fóssim, i estàvem tots junts, oblidant les diferències. Tot això afavoreix la convivència i ara està fallant, fa temps que no es veu.

–Quins objectius es marquen?

–Volem fer una mica de tot, tant activitats culturals com socials. Volem que la gent estigui unida i tinguin un punt de trobada.

–Tornar-los a motivar?

–Sí, ara veiem que costa que la gent s’acosti. Sembla que tinguin dubtes, tot i que nosaltres no ens podem queixar, perquè hem fet dos dinars i han estat un èxit. Però tenim clar que hem de col·laborar i si volem que els comuns ens ajudin, nosaltres també hem de participar.

–Quines activitats faran?

–Tot just comencem i la idea és arrencar. De moment hem fet dos dinars i la part gastronòmica la volem promocionar, potser fer àpats un cop o dos al mes. També un grup d’acordions i més endavant, potser d’aquí a un any o dos, no descartem poder tenir un grup folklòric o un grup de tambors. Sabem que aquest any serà complicat, perquè tot just comencem.

–Pensen que poden ser un bon interlocutor, també, per transmetre els problemes de la comunitat?

–Sí, és clar. De tot allò que nosaltres estiguem informats, mirarem d’ajudar i de passar tota aquesta informació.

–L’espai està obert a tothom?

–Sí, pot venir tothom: socis, no socis, portuguesos, andorrans, espanyols o francesos. Tothom és benvingut.

–La idea és que hi pugui haver més intercanvi cultural?

–Sí, sí. Pensem que està bé que cadascú pugui aportar alguna cosa del seu país o de la seva cultura i que es pugui fer aquest intercanvi.