Tamara Tovar (Madrid, 1986) serà la representant andorrana en patinatge de velocitat en els World Rolling Games que es disputen a Barcelona. La patinadora disputarà la marató, una prova que es correrà per la Diagonal de la capital catalana.

–Andorra tindrà una competidora en aquesta modalitat. No és habitual.

–No, és la primera vegada de fet.

–Com va sorgir la idea de competir?

–Fa uns quants anys que faig competicions amateurment. Vam començar a entrenar més, més dur, amb entrenadors de la disciplina i, amb totes aquestes condicions, hem aprofitat l’oportunitat d’anar als World Roller Games.

–Serà una carrera dura, quin objectiu es planteja?

–Volem arribar al nivell de cursa, aguantar la velocitat dels professionals que estan en aquest món. Volem donar guerra, fer un bon paper. Ens agradaria poder fer un top 10, seria molt bo. Però el gran premi és ser-hi.

–Ha competit aquest any?

–Sí, la Mitja Marató de Barcelona. Vinc d’una lesió d’esquena i volia conservar la bona forma.

–Què es necessita per patinar durant tanta estona?

–Bastant cap i concentració, a més de treballar l’esquena i les lumbars, que és el que més pateix. També s’ha d’entrenar les cames.

–Quines característiques ha de tenir una patinadora?

–Molta tècnica, una cosa que s’entrena des de petita. És el que més ajuda a guanyar segons a cada quilòmetre.

–I mentalment?

–Si el cap està del teu costat, tot és més fàcil.

–Quants anys fa que patina?

–Des que tinc cinc anys. El tema de velocitat ha sigut més de fa cinc o sis anys. Abans feia descens i tot el relacionat amb la velocitat. Quan he treballat el tema aeròbic, he començat a fer aquestes curses.

–Practica algun altre esport?

–Sóc esquiadora, monitora de fa molts anys. També sóc professora de patinatge en línia, sempre he estat relacionada amb els esports de lliscament.

–A l’hivern un esport i, a l’estiu, l’altre.

–Exacte.

–Com veu la situació del patinatge a Andorra?

–És complicat, necessitem una mica d’ajuda de construccions. Necessitem una pista com a tal. S’han de posar les piles perquè si no, aquest esport no podrà créixer més al país. Realment, a Andorra entreno amb la bici i el gimnàs, i entreno a La Seu d’Urgell, més fàcil. H