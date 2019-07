Enric Masip ha estat un dels millors jugadors de la història de l’handbol. Va formar part del Dream Team de l’FC Barcelona. Aquest any s’ha celebrat la 21a edició del seu campus a Andorra. És considerat una veu molt autoritzada per parlar de l’actualitat blaugrana.

–Un altre any a Andorra. Per què?

–Per molts motius. Vam anar fent un campus singular perquè cada dia he estat ensenyant i convivint amb els nens, fet que es valora molt. Vam ser pioners en estar cada dia aquí. El campus està molt consolidat, és de qualitat i té unes instal·lacions brutals. El país sempre ens ha acollit molt bé, el clima és bo i ens hem ajudat entre tots.

–Cada any hi ha més campus i iniciatives, però aquest és un referent.

–Sens dubte. El Campus Enric Masip és molt personalitzat. Vam voler barrejar la qualitat i la diversió.

Enric Masip: «Es podria plantejar tenir un equip a Asobal, un MoraBanc seria menys costós i tindria repercussió»

–Com es fa un campus de qualitat?

–Sense qualitat no podria durar un campus. Aquí s’aprèn. En una setmana podem modificar molt les característiques d’un jugador. Els oferim un hotel amb una qualitat alta i activitats com el Cirque du Soleil, Caldea, hem fet una barbacoa a l’aire lliure o anem al cine... Són moltes coses que sumen. L’educació, la puntualitat, el respecte i la responsabilitat són valors que treballem i, per això, els pares ens han fet confiança.

–Quants andorrans hi participen?

–En el primer torn n’hi va haver cinc i en el segon, nou. En total, hi va haver 82 participants en el primer i en el segon en tenim 95. En nenes, al primer n’hi va haver vuit, i en el segon, 21. Ens agrada molt que aquesta quota creixi.

–Quina és la situació de l’handbol? L’any passat va manifestar que veia «la competició espanyola amb preocupació, però assumint-ho».

–Cada any, la situació és més preocupant. Exceptuant el Barça, el nivell de la lliga espanyola és preocupant. És a dir, en un esglaó està el Barça i deu per sota, els altres equips. Que no hi hagi competitivitat, fa molt mal a la competició. La lliga espanyola no té atractiu perquè no es paguen diners. El Barça centra la mirada en la Champions, que és el que dona prestigi.

–Com veu l’handbol a Andorra?

–En els darrers anys s’ha anat treballant molt bé. La feina és difícil però s’ha de començar a l’escola. Si seguim així, els nanos jugaran a handbol.

Enric Masip: «El Barça viu una situació precària des de fa molt de temps, està manant gent que no ho hauria de fer»

–És bona la base?

–Sí, tenen bon nivell. S’ha de seguir treballant i tenir paciència. Andorra té potencial perquè té instal·lacions i és un lloc ideal per viure. S’hauria de fer un pas més, però s’ha de tenir molta base. Es podria plantejar un dia poder estar a Asobal.

–Un MoraBanc d’handbol?

–Sí, però seria menys costós. Tindria la seva repercussió i vindrien molts jugadors a viure aquí. Li veig futur perquè Andorra és un lloc d’hivern que té molt potencial amb els pavellons.

–Com veu el Barça?

–Una gran decepció després del mal paper a la Final Four. És per una falta de lideratge general. Al final, guanyar a Espanya no es pot vendre. La gestió que es fa ara, ja es veu en futbol, és molt fluixa. Això va de dalt a baix. Hi ha una manera de fer que no és la correcta.

–Per tant, com veu el Barça com a club?

–En una situació precària des de fa molt de temps. La situació econòmica està tocada, encara que és un club que genera tant que no es nota. La gestió esportiva és lamentable, la gent socialment se n’està adonant i veuen que estem perdent un capital com és tenir a Leo Messi durant tants anys i en canvi el Madrid té més Champions que nosaltres. I estem hipotecant jugadors. El Barça està tenint endeutament perquè els fitxatges suposen un 85%. A més, si anem desaprofitant els jugadors, estem donant tombs.

Enric Masip: «Tant de bo hi haguessin molts Piqués que vinguessin a apostar per l’esport andorrà, és molt bo pel país»

–Quin futur li augura?

–Espero que el canvi sigui el més ràpid possible. La mala sort és que a vegades depenem dels resultats. Està manant gent que no ho hauria de fer.

–Què li sembla l’aterratge de Piqué a Andorra?

–És positiu que hi hagi empresaris que aportin valors i coneixements a l’esport i la cultura andorrana. Que posi els seus tentacles a Andorra és molt bo. És una sort que un jugador s’hagi fixat en un club d’Andorra. Vol que sigui un club rendible. Tant de bo hi haguessin molts Piqués que vinguessin a apostar per l’esport andorrà o que el Govern apostés perquè vingués molta gent a aportar coses.