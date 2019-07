Víctor Tomás és jugador del Barça Lassa. Va compartir una estona amb els nens del campus Enric Masip.

–Per què venir a Andorra?

–Vinc a fer una visita el campus de l’Enric, un mite de l’handbol i del barcelonisme. Era un dels meus ídols de la infància, del Dream Team. Tinc un campus i s’agraeix molt quan ve una visita d’un jugador professional. M’ho va demanar i no vaig dubtar en cap moment.

–Com ha vist el campus?

–Porta 21 edicions. Funciona, els nens s’ho passen bé i les famílies estan contentes. A més, té bones instal·lacions. És un campus que parla per si sol, al final, que porti tantes edicions és un fet absolutament increïblement.

–Ha pogut veure la base, quina valoració en faria?

–La base de l’handbol està en un moment delicat. És un esport que necessita que s’apuntin els nens i les nenes, que juguin, que hi hagi molt de moviment. Iniciatives com aquesta sempre són bones perquè els nens s’animin més. Per tant, la nostra presència en aquests campus és important perquè cada vegada hi hagi més gent que s’animi.

–Com veu el nivell de la lliga espanyola? Dona la sensació que el Barça és un món i després hi ha els altres equips.

–Evidentment, som l’equip favorit i al qual tothom vol vèncer. Les coses s’han de demostrar a la pista. En els darrers anys estem fent molt bona feina i tot el que són les competicions Asobal ens hem d’exigir guanyar. A la Champions, hem d’arribar el més lluny possible i, si pot ser, guanyar-la.

–Quina valoració fa dels reforços del Barça?

–Són de qualitat, ens donaran solucions. Luka Cindric i Abel Serdio són dos jugadors que atacant ens aportaran moltes coses. Cindric és una persona molt desequilibrant, ens aportarà molt en l’u contra u, en partits importants sempre estarà ell. L’Abel és un pivot diferent de Ludo, té més corpulència, pes i posició, ens aportarà moltes alternatives.

–Per tant, aquest any, es torna a optar a tot?

–Sí, i tant, aquest any no serà diferent dels anteriors.

–Com s’aconsegueix mantenir la concentració tota la temporada amb tantes victòries?

–Ho hem de fer, som professionals. És el mínim que se’ns exigeix.

–Sí, però ve la Champions i es té la sensació que amb una derrota, pots estar fora.

–Tothom creia que el Barça era el millor equip d’Europa, que havíem fet el millor handbol de la temporada. Vam fer 17 minuts dolents i la gent no va fer res més que criticar l’equip. Sí, vam fer uns mals 17 minuts que ens van deixar fora i som els primers afectats, però l’equip segueix tenint el potencial que tenia. Al futur, toca guanyar. És una temporada delicada, ho sabem tots i, per tant, hem de guanyar aquesta Champions.