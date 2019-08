Quino Colom (Andorra la Vella, 1988) va fitxar fa unes setmanes pel València Basket i actualment es troba concentrat amb la selecció espanyola per disputar el Mundial. És germà de Guille Colom, jugador del BC MoraBanc Andorra.

–Estrenarà la temporada contra el MoraBanc, a casa, li deu fer una gran il·lusió.

–La veritat és que sí, és un bon inici. Jugar el primer partit contra el meu germà serà especial, encara que sabem que ho hem de fer el millor possible.

–A mitjans d’abril vindran al Poliesportiu, també deu tenir la data marcada en vermell.

–Ja hi he jugat dues o tres vegades. Sempre fa il·lusió però al final t’acostumes. És un partit més però estarà tota la família a la graderia i el meu germà al davant. Sempre és especial.

–Se sent satisfet per haver fitxat pel València?

–Sí, és un gran club en una gran ciutat a prop de casa i que jugarà Eurolliga. Competeixen molt bé, té un dels millors estils que es pot tenir, tothom ho sap i s’ha de demostrar. Espero que obtinguem moltes victòries.

–Per què pren aquesta decisió?

–Reunia tot el que jo volia, tenen una idea de club molt bona. Són molt competitius. Reuneix una mica tot el que buscava.

–Torna a Espanya i estarà a prop de la família.

–No era una cosa que buscava sí o sí, però s’agraeix. Si es donava el cas, millor. Al final, l’ACB és la lliga més competitiva que hi ha a Europa, és bo. I els meus millors quatre anys els he passat aquí. Vull fer gaudir i poder gaudir amb la gent d’aquesta competició.

–I cada any va a més.

—Sí. Aquest any hi ha hagut un munt de fitxatges de renom i de qualitat. Cuiden molt el nivell, tant a la zona mitjana com a l’alta. Ha pujat de tots els equips, inclosos els de la baixa. És més competitiva, més dura i a vegades jugarem Eurolliga i no tindrem temps de preparar els partits ACB. Haurem d’estar concentrats tot l’any, fer molts partits. Estic en un dels clubs més grans del bàsquet espanyol.

–Què aportarà al València?

–Intentaré aportar molt ofensivament i ajudar als companys, vull treballar millor els espais. En defensa vull fer una línia molt dura i agressiva. Intentaré ajudar a l’equip el màxim de partits possibles.

–Com veu el nou MoraBanc?

–El segueixo molt perquè és a on està el meu germà. Ells comencen amb molts jugadors nous i per a mi són més desconeguts. Hauré de veure com reaccionen. Han fet una aposta bastant pel físic, hem de veure com els hi surt. Serà un equip molt competitiu, estaran lluitant per entrar als play-off i segur que també faran un gran paper a l’EuroCup.

–Com valora la darrera temporada que va fer el MoraBanc?

–La lliga és tan competitiva que és molt difícil complir els objectius. Van estar lluitant fins al darrer partit però al final van patir una mica, encara que a l’EuroCup van fer un gran paper.

–Ara està amb la selecció. Quin és l’objectiu al Mundial?

–Tenim moltes ganes. Hem estat lluitant i anar al Mundial amb una selecció com l’espanyola és el màxim.

–Què diu a aquells que l’han criticat per haver escollit competir amb Espanya i no amb Andorra?

–Des de fora és molt fàcil opinar. Per a mi els dos països són germans. Vaig escollir competir amb la selecció espanyola per raons bastant òbvies i perquè també ho sentia així en el seu moment. Sempre desitjo el millor a la selecció d’Andorra. El temps m’ha donat la raó. Respecto aquesta opinió però s’ha d’intentar entendre els altres jugadors. És una situació peculiar que no té res de dolent, no tinc cap problema amb Andorra.

–Contempla tornar a casa?

–Tornar sempre és una possibilitat. Potser algun dia ajuntem els nostres camins amb el MoraBanc. Però no pots controlar el futur.

–Com és jugar contra un germà?

–És estrany. Perquè tu vols guanyar. M’agradaria molt algun any compatir el vestuari amb ell. Ara estem aquí amb els germans Hernangómez i es veu la complicitat que tenen.