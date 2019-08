Les paraules de David Walker evidencien que té moltes ganes de començar a jugar i que està molt motivat de cara a la nova temporada. El MoraBanc Andorra ha renovat l’equip i l’aler de 25 anys es mostra entusiasmat amb el nou grup, sobretot després d’una temporada on va patir dues lesions. L’estatunidenc de dos metres es va endinsar en el bàsquet europeu i el professional el 2016 de la mà del club del Principat, i aquest estiu ha renovat per dos anys més.

–Aquest és el seu quart any a Andorra, es deu sentir com a casa.

–He estat aquí molt de temps i em sento com a casa perquè torno cada any. Quan camino pel carrer la gent em reconeix i m’atura per parlar amb mi. A més, conec a tothom del club i és genial haver tornat. Estic emocionat.

–Però va tenir d’altres ofertes. Per què va decidir quedar-se?

–És cert que vaig tenir ofertes d’altres països però tenia clar que em volia quedar a Espanya perquè m’agrada la lliga, la gent és maca i Andorra és genial. No només juguem a una gran lliga sinó que també competim a l’EuroCup. Tornar suposava una gran oportunitat.

–Tot just fa una setmana que entrenen junts però, com veu l’equip?

–Crec que tenim un grup genial aquest any. Tothom està molt motivat i crec que tenim potencial per ser un gran equip. Ara necessitem temps per construir químiques.

–De fet, la setmana passada van anar a la muntanya. Creu que aquest tipus d’activitats ajuden a la pista?

–Sí, n’estic segur. Fer activitats d’aquest tipus facilita que es creïn sinergies: estem tota l’estona rient i fent bromes, ens vam banyar a l’aigua freda... Fer tot això junts facilita que esdevinguem un equip. Durant la pujada a la muntanya hi havia companys que estaven molt cansats, sobretot els nous. Alguns deien que era el més dur que havien fet mai (riu) però va ser genial. Ens ho vam passar súper bé i vam fer un pícnic.

–S’ha configurat un equip més físic i Ibon Navarro busca un bàsquet més modern. Creu que això els farà arribar més lluny a la competició?

–Tenim un munt de nois que són forts a les seves posicions i que gairebé tots tenen experiència a la lliga. Crec que això ens ajudarà un munt per ser més forts que els rivals.

–L’any passat es va fer història a l’EuroCup, volen repetir la gesta?

–I tant! Desafortunadament no vaig poder jugar a les semifinals per la lesió i m’agradaria poder jugar-hi però no només per mi, també seria genial per l’equip. A veure si podem arribar a les finals aquest any, o inclús guanyar el campionat. Seria genial per al club i per a tots els jugadors.

–Va tenir un any complicat amb les lesions, què vol oferir aquest curs?

–Estic feliç de trobar-me bé físicament i tinc ganes de tornar a jugar i fer-ho millor que mai. Em sento molt bé, fort, i el meu cos se sent bé. Estic intentant treballar tots els aspectes: el tir, el control de la pilota, la defensa... Faré el que l’Ibon em demani i ho faré el millor que pugui.

–El primer partit és el 30 d’agost contra el Manresa.

–Ara mateix ens estem centrant en entrenar, encara no ens hem posat a lloc, no hem fet partits entre nosaltres... Volem guanyar el partit però el més important és que serà una presa de contacte i que ens servirà per saber com jugar entre nosaltres, quines sinergies hi ha, què pot oferir cadascun... Hem d’anar pas a pas i extreure el màxim de conclusions per corregir els errors de cara a quan la lliga comenci.

–Entre els rivals de l’ACB hi ha equips que s’han reforçat molt bé, el Barça n’és un gran exemple.

–Ells tenen un bon equip cada any i l’única cosa que podem fer quan ens toca jugar-hi és preparar-nos molt bé, analitzar els jugadors, descobrir la seva ofensiva i fer tot el que puguem fer. Això és el que podem controlar.

–Tot i això, de vegades no importa qui són els jugadors si no es pot construir un bon equip.

–Completament. Tu tens els teus companys d’equip i de vegades és important que hi hagi bona relació a fora del parquet perquè el joc funcioni. És per això que fem activitats com anar a la muntanya, fer barbacoes o sopar plegats. És important que es construeixi una relació perquè juguem en equip.

–Només es mantenen quatre jugadors de la temporada passada. Els dificultarà la tasca?

–Crec que pot ser positiu. De vegades tens un equip de gent nova que no es coneix, com en el meu primer any, i aquella temporada va ser genial perquè no hi havia grups i quan es feien coses hi anàvem tots junts. Crec que serà positiu per a nosaltres perquè ara mateix ens parlem tots entre tots i fem un munt d’activitats, sempre estem rient i fent bromes.