Torna l’hivern i amb ell, l’esquí. Mireia Gutiérrez ja en té ganes i ara afronta la part principal de la pretemporada.

–A punt ja de començar.

–Sí, ara marxo una mica més d’un mes a Argentina. Ara comença la real pretemporada perquè fins aquest moment, des del maig, hem fet molt gimnàs i tot el que pertoca en l’àmbit físic per guanyar força. Ara farem esquí i molta força al gimnàs. També haurem de provar el material i posar-lo a punt per a la temporada.

–Com es troba de forma?

–Molt bé, no he tingut cap lesió aquest estiu. He tingut sort i em noto bastant bé. Hi ha hagut molta millora des del començament.

–Com han anat els entrenaments? Molta bicicleta.

–Cada any. Necessitem fer molt cardio perquè hem d’estar moltes hores a les pistes. Hem fet sèries encara que necessitem molta força i potència. Se m’està fent llarg, tinc ganes d’esquiar i de fer la feina a les pistes.

–I ara què toca?

–Hem d’esquiar moltes hores. Vam tenir un primer contacte amb la neu però ara hem de fer moltes mànegues i corregir petites errades tècnicament. Com he dit, m’he d’adaptar al material perquè tinc botes noves. Hem de treballar en grup per trobar el bon reglatge.

–S’han de polir coses?

–Tècnicament sempre hi ha feina a fer. A Argentina trobarem neu d’hivern, a diferència de la que et trobes a les glaceres.

–Ara que han passat uns quants mesos, com valora la temporada anterior?

–Ja no me’n recordo. Pensava que estava molt en forma a principis d’hivern, anava molt bé però després, mentalment, va ser molt difícil. Estic 25a del món en punts i això és molt positiu perquè es manté de cara a aquest any. La feina feta ja es veurà en els resultats, per a mi, la temporada anterior ja està tancada. L’objectiu és el de sempre.

–Per tant, quin és?

–Vull quedar entre les 30 millors, com cada any. He d’anar de pressa. Faré totes les Copes d’Europa que pugui mentre no es trepitgin amb les Copes del Món, on l’objectiu és marcar punts. Quan esquies de pressa, els resultats venen sols. Em concentraré a fer bé la feina i després ja vindran els resultats.

–Que s’ha de millorar?

–Dia a dia, anirem polint les coses. Ara em toca la feina grossa.

–Parlem del material.

–He canviat moltes coses. Hi ha coses noves que sempre van evolucionant, s’ha de provar i adaptar-ho al meu esquí perquè, al final, cadascú esquia diferent i a un li van uns reglatges però a un altre, uns altres. S’ha de treballar molt.

–Com es troba el teu equip?

–Yago Antes és el nou entrenador aquest any mentre que el Pol Soler continua amb mi com a fisioterapeuta i skiman. Faig tota la preparació d’esquí i de pretemporada amb els nois i al final, ens ajudem entre tots. Ara, amb l’esquí entrenaré quasi sempre amb ells.

–Com se sent mentalment?

–Sempre he estat molt motivada. Em sento molt bé, tinc ganes de ficar-me les piles sobre la neu. Hi ha molt bon ambient en els entrenaments. No paro mai d’entrenar, cada dia faig alguna cosa perquè no es pot deixar perquè perds molt.