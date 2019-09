El canillenc Joan Manel Zamora ha sigut sempre aficionat a la fotografia i des de fa uns sis anys que ha començat a exercir com a professional cobrint diversos esdeveniments. Ara realitza la seva primera exposició a Andorra amb una selecció de sis fotografies impreses en gran format que es podran veure al vestíbul del Bingo Stars fins al proper 10 de novembre.

–Què és el que més li agrada fotografiar?

–M’agrada tot! El que fotografio és molt variat, des de paisatges, casaments, altres esdeveniments... Si no em dutxo amb la càmera, és perquè no puc!

–Quina formació té en fotografia?

–He anat estudiant sobre la marxa; des de petit ja m’agradava però no va ser fins que van contractar-me per cobrir el meu primer esdeveniment de múixing que vaig començar a fer fotografies a nivell professional. Des d’aleshores també rebo encàrrecs privats i dues revistes internacionals han publicat fotografies dels meus viatges al Nepal, Turquia i Eslovàquia.

–L’exposició del Bingo Art és la primera que fa a Andorra. Com va triar-ne el tema?

–Van donar-me via lliure però sí que van dir-me que si era d’Andorra, tindria més atractiu. Per això, vaig acabar proposant quatre paisatges d’aquí i un parell de fotografies abstractes, una de FEDA i una altra de la porta de la Casa de la Vall.

–Per què aquestes fotografies?

–Sobretot vaig buscar les que eren en blanc i negre, ja que la majoria de les meves fotos estan fetes a l’hivern i com que aleshores no hi ha molt de color, les passo en blanc i negre perquè ressalti tot més.

–Quins paisatges s’hi poden veure?

–N’hi ha tres de la vall d’Incles: una vista general, un on també es veu la muntanya d’Entor, i un darrer del fons de la vall on apareix l’antic càmping. I l’altre és de Montaup.

–Què representa la vall d’Incles per a un canillenc?

–És un punt molt important; la vall és guapíssima, però també és cert que a l’estiu cada vegada està més saturada per l’afluència de turistes i hi ha cua fins i tot al camí... és millor anar-hi a l’hivern, que no hi ha ningú.

–Són fotos de fa temps o va fer-les expressament per a l’exposició?

–Ja les tenia, però n’hi ha que són de fa quatre o cinc hiverns i d’altres de més recents, com la de FEDA i la Casa de la Vall, que són de l’any passat.

–Quin missatge vol traslladar al públic amb aquesta exposició de fotografies?

–Sobretot vull que la gent vegi que l’art no és només la pintura, que és el que està passant a Andorra, sinó que hi ha més modalitats, com la fotografia, l’escultura...

–I vol arribar sobretot al públic autòcton o també a la gent de fora?

–Per mi l’ideal seria la gent d’aquí, per començar, però també els de fora perquè vegin que aquí fem més coses.