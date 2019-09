Tyson Pérez jugarà aquesta temporada per primera vegada a la Lliga Endesa on espera ser fer un gran paper, objectiu pel qual s’ha incorporat a les files del MoraBanc Andorra.

–Com has vist la pretemporada?

–Personalment estic molt content d’estar en aquest club, portem una bona pretemporada. Estem treballant intensament però encara hem d’acabar de fer feina.

–Fitxar pel MoraBanc és un salt a la seva carrera.

–Sí, és molt gran perquè també jugaré l’EuroCup. Estaré al 100% i intentaré fer-ho el millor que pugui.

–Com valora estar a l’ACB?

–Molt positivament perquè no m’ho esperava. Estic molt content per l’oportunitat que m’ha donat el club.

–Quan el van fitxar, tot eren elogis.

–Tot el món estava molt content. Tota la gent de LEB em va donar molt suport. S’agraeix.

–Què espera aportar a l’equip?

–Simplement el que em demani Ibon Navarro. Ho vull fer el millor que pugui perquè l’equip estigui on hagi d’estar i compleixi els objectius.

–Què ha suposat jugar contra conjunts de l’ACB aquesta pretemporada?

–En el primer partit vaig estar molt nerviós però tal com van anar passant els minuts, em vaig sentir més còmode. Els companys em van dir que era molt normal i tots em van donar suport a casa minut.

–I ara què falta?

–Començar amb bon peu.

–En quina posició es trobarà més còmode tenint en compte els grans pivots de l’ACB?

–He començat a jugar de quatre. M’és igual la posició. Estic còmode així. Vull aportar el que em diguin.

–Què ha de millorar?

–El que tinc pendent és tot el tema tàctic de l’ACB que és bastant diferent de LEB Or. He de millorar això perquè hi ha més sistemes. També he de millorar el tir i estar al 100% en defensa.

–S’inspira una mica en el cas de Beqa Burjanadze?

–Tinc molt bones referències d’ell però som casos diferents. Ell era més tirador i jo, més físic. M’inspira perquè penso que algú ja ho ha fet.

–Un desig per a la temporada si parlem d’objectius?

–Plantejar-nos cada partit com una final.