En Borys Rius és el president de l’Associació de Ball Social d’Estil Caribeny i espera amb ganes la cinquena edició del Festival Iberoamericà Cariband, que celebren durant la jornada d’avui al centre cultural de la Llacuna.



–Què és el Festival Cariband?

–Inicialment estava dedicat únicament a la dansa d’estil caribeny, però des de la proclamació d’Andorra com a capital iberoamericana de la cultura, ara fa dos anys, s’ha convertit en un festival internacional tant de dansa com de música iberoamericana.

–Com s’organitza la jornada?

–S’han programat tallers de ball des de les 12.30 fins a les 17.00 hores destinats a un públic adult, ja que són balls amb un gran contingut sensual. I s’hi poden trobar diferents estils: caribeny, flamenc, africà i els ritmes internacionals més coneguts d’Amèrica com la salsa, la bachata o el merengue.

–Els artistes d’on provenen?

–Hi ha artistes de diferents nacionalitats iberoamericanes, tant d’Andorra, Espanya i Portugal com dels diferents països llatinoamericans. I la majoria formen part de Cariband o d’altres associacions i han fet de monitors de ball, coreògrafs o directors artístics en altres esdeveniments socioculturals.

–I a part dels tallers?

–Després hi ha l’espectacle de música i dansa, que han estat preparant monitors i artistes andorrans i residents al país. Són peces independents però d’un mateix tema que s’uneixen harmònicament per poder posar en escena de forma artística. I a la nit organitzem un sopar en un restaurant i un ball de nit en un local de la capital.

–El festival sol tenir bona rebuda?

–Cada vegada és més conegut perquè la xarxa social va augmentant any rere any. Com que no és un festival ocasional, sinó sistemàtic, la gent està motivada a fer les seves peces artístiques per mostrar-les en aquest esdeveniment.

–Quantes persones venen normalment?

–L’espectacle sempre supera les 100 persones, però hem de tenir en compte que els espais on ho fem no tenen molta més capacitat.

–I quina impressió s’emporten des de l’associació?

–És una jornada maratoniana! Ara bé, tothom acaba satisfet de l’experiència i esperant repetir la jornada. La gent es queda amb la sensació de viure un dia i una nit diferents, ja que s’abraça tant la part cultural com la d’oci i diversió per satisfer tots els gustos possibles.

–I quina acollida té entre els andorrans?

–El nivell d’acceptació de la música iberoamericana en general a Andorra és molt alt. A més, el festival enforteix la integració de tota la comunitat, ja que sent que amb la seva cultura està comptant dins d’una societat.

–Quin missatge vol fer arribar a la gent perquè s’animi a venir-hi?

–Jo crec que és una oportunitat per veure un ampli ventall de música i dansa contemporània i d’ús popular. I d’aquesta manera també s’estalvien un viatge al Carib!