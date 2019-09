El Jonathan Marin forma, juntament amb Oriol Amat i Jordi Vega, el grup Wildeers. Són amants del rock i el volen tornar a posar a la primera línia del panorama musical. Divendres (21.30 hores), el conjunt provinent de Terrassa toca al Hard Rock Cafè.

–Defensen que el rock no ha mort i que són l’espurna que el farà revifar.

–Exacte. Avui l’estil ha canviat molt i si mires els grups que triomfen ara... el rock està com passat de moda. Nosaltres intentem buscar l’essència que ha tingut sempre el rock, però donant-li un toc actual i modern. Intentem buscar l’equilibri entre una cosa i l’altra. Intentem donar-li un toc més juvenil i actual.

–Per què creu que no es fa rock o si es fa, no es promociona?

–Avui en dia la motivació potser és més festiva. Sempre dic que si Bob Dylan o Bruce Springsteen haguessin nascut en aquesta època i en un país com Catalunya no haurien arribat on han arribat. Ara les històries importen, però la música és totalment diferent, es busca la festa. Els grups que triomfen actualment són de festa major, que està molt bé, i ho admiro, perquè són capaços de transmetre festa amb unes lletres, però no és el tipus de música que a mi em motiva.

–Wildeers fa cançons pròpies o versions?

–Sempre hem fet temes propis. Tenim ben bé un repertori d’una hora de temes propis, però a part intentem ficar alguna versió pel mig. Versionem sobretot Led Zeppelin, The Beatles i AC/DC.

–I tenen disc a la vista?

–Sí. A l’abril vam estrenar el primer single i a finals d’any esperem treure el segon. Ara treballem amb un productor per presentar el tema conjuntament amb un videoclip. Ens volíem esperar perquè si fas tema i videoclip, dona més difusió. Per això ens estem esperant. Alhora mirem de quadrar agendes per tornar a l’estudi i poder presentar el nostre primer treball a finals d’any o principis del 2020.

–Que els representa poder venir a tocar a Andorra?

–Una cosa que fa uns mesos no m’hauria imaginat! Sempre busco concerts i se’m va ocórrer Andorra. Tinc un company de feina que és d’aquí i em va dir de mirar al Hard Rock. Vaig provar sort i m’ha sortit molt bé, tenim moltes ganes de venir.

–Estem en un moment en què les xarxes socials han donat un impuls brutal a grups que comencen. És difícil, però, viure de la música?

–És molt difícil però sí que és cert que avui en dia la imatge que dones i, sobretot en les xarxes, és el més important. Gràcies a les xarxes pots arribar a molta gent i crec que la clau és fer-se pesat. També és veritat que és complicat trobar llocs on tocar i les sales i festivals el que miren és com estàs a les xarxes. Si tens més seguidors, tens més facilitats perquè et contractin. Es busca la foto amb més likes possibles.