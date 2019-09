La compra de l’FC Andorra per part de Gerard Piqué ha propiciat que l’entitat tricolor hagi fet un salt de gegant en tots els aspectes. També pel que fa a l’afició i ja compta amb diversos grups d’animació a la graderia, entre ells, la Grada Unida Fortior. David Martínez, informàtic i de 29 anys, és un dels membres d’aquesta.

–Quina és la seva vinculació amb l’FC Andorra?

–Des que van començar a venir a Encamp, vaig començar a seguir-los. No tinc cap vinculació amb l’equip perquè mai he jugat a futbol, de fet, ni sóc esportista. El tema d’animació, en canvi, sí que m’agrada.

–D’on ve aquest sentiment?

–Des que Piqué va comprar l’Andorra. La curiositat. Ens vam ajuntar un parell d’amics i el cercle s’ha anat fent gran. Vam anar creixent, pel boca-orella. Vam veure que jugaven bé, que tocaven la pilota i que feien bon futbol. I hem anat creixent, fins avui.

–Té alguna relació amb la plantilla?

–No. Volem passar el diumenge allà. La temporada passada ja vaig anar a veure els partits, a casa i a fora. I ara m’he fet soci, està clar. També fa un parell de setmanes que seguim el filial, en un futur seran ells als que haurem d’anar a animar.

–Simplement ha sentit els colors.

–Sí, el fet d’anar a passar el diumenge a la tarda. Per veure si pujaran. Sembla que serà així.

–Quanta gent són?

–Ara mateix som unes 50 persones totalment actives i a les xarxes socials ens segueixen més de 300 persones.

–Quin és el seu objectiu?

–Animar guanyin o perdin i passar el diumenge. Fer penya entre nosaltres. Si qualsevol persona es vol ajuntar, estem amb les portes obertes. Tot i això, de moment encara no tenim un local però en un futur sí que hauríem de fer una penya o associació vinculada al club.

–Abans de l’era Piqué, seguien l’FC Andorra?

–No. Ha estat per l’efecte Piqué i perquè han vingut aquí a Encamp. Som gent de la parròquia i si és per moure-le, ens agrada. La gent de les altres parròquies també té dret a gaudir dels esports, no sempre s’ha de fer tot a la capital.

–Com porten els càntics?

–Alguns tenim. Però ens falta l’assaig i començar a agafar la confiança per cantar. També tindrem banderes personalitzades en un futur i ens anem coneixent amb els altres grups d’animació, com Nord Tricolor. El més important és anar tots a una.

–L’Andorra sempre té el focus mediàtic posat. Això fa més ganes de fer-se de l’Andorra?

–Sí, i tant. Això ens dona més ganes, sobretot amb els resultats que estem tenint.

–Pujarà l’Andorra aquesta temporada a la Segona Divisió?

–Seria una gran notícia però la divisió és complicada. Hem d’anar partit a partit. H