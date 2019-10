Victoria Kemerer (Buenos Aires, 1984) va ser la primera bloguera de moda d’Andorra i també és una de les principals emprenedores en el món de la gastronomia del Principat. Els seus dos restaurants amb vistes al Parc Central ofereixen conceptes innovadors i totalment respectables amb el medi ambient i els animals.



–Mirant el seu compte d’Instagram (@vickystylover) se sobreentén que la seva vida és una barreja entre moda, gastronomia i viatges. És així?

–Bé, fa més de 10 anys vaig crear un blog de moda que va ser el primer d’Andorra. De fet, en aquell moment no hi havia gaires blogs, ni a Andorra ni enlloc. La gent no entenia què feia ni per què, però a partir d’aquí vaig poder incloure una de les meves altres grans passions que és la gastronomia i aviat farà dos anys que em vaig atrevir a muntar el restaurant Kökosnøt.

–Com va arribar d’Argetina a Andorra?

–Em vaig criar arreu del món i quan vaig acabar els estudis universitaris volia un canvi de residència en un lloc petit, tranquil i segur. Andorra em va semblar un paradís. Vaig començar com a temporera i ara ja s’ha estic 100% establerta aquí.

–Quin tipus de gastronomia podem trobar a Kökosnøt?

–La nostra idea era fer alguna cosa diferent del que es podia trobar a Andorra, però sense desmerèixer els altres ni dir que l’oferta que hi havia no era prou bona. Buscàvem una identitat gastronòmica per al país, perquè és una cosa que a nosaltres ens apassiona, ens torna bojos, i la volem transmetre.



–I com es transmet?

–A més de cuidant i sorprenent el client, buscant que el nom d’Andorra estigui representat i associat a l’alta gastronomia mundial. No es tracta d’anar de la mà d’un xef reconegut que ve i posa el seu nom, sinó que volem fer quelcom creat per i per a Andorra i mostrar-ho quan sortim a l’estranger.

–Llavors és gastronomia de fusió?

–No exactament. No fusionem la cuina japonesa amb la peruana, com ara està tan de moda, sinó que lluitem per una fusió de tot l’equip en un sol plat. Per això dic que neix d’Andorra cap al món.

–Entenc, doncs, que són un equip molt internacional.

–Sí. Tenim gent de Catalunya, del Perú, de Xile, de Colòmbia... A més, el nostre sommelier, va representar Andorra en un concurs internacional, i el nostre celler compta amb 800 propostes diferents.

–I què és Dröm Kaffe?

–És un altre restaurant que va sota la línia de Kökosnøt, però planteja un estil totalment diferent. No m’agrada dir-li healthy, però la gastronomia és més ràpida i està enfocada a la conscienciació. Una part dels nostres ingressos va destinada a una associació que protegeix animals en perill d’extinció i els aliments que utilitzem són vegans i gluten free, a més de fer servir productes reciclables.