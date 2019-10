Xavi Penido (Escaldes-Engordany, 1986) és el vicepresident de l’Associació d’Skate d’Andorra i reflexiona sobre l’auge d’un esport que considera socialitzador malgrat els estigmes que el rodegen.

–Quan va agafar per primera vegada un skate?

–Jo vaig començar a fer skate als 12 anys i vaig anar ficant-me mica en mica amb això i cada vegada m’anava agradant més. Actualment sí tinc una aspiració per dedicar-me de manera professional, no pas com a atleta, però sí com a entrenador per promoure aquesta activitat. A mi em sembla que és un esport molt socialitzador.

–Socialitzador? Per què?

–Es fa al carrer, més o menys tothom pot aconseguir una taula d’skate i el lloc on es practica és accessible per tothom. I allà es comparteix espai amb gent de qualsevol origen i edat. I al final s’acaben relacionant persones que no tenen molts recursos, amb riques i de classe més benestant.

–Reivindica la transversalitat però l’estigma és que correspon a un tipus de públic molt concret...

–L’skate és molt transversal i cada vegada més. últimament amb l’anunci que està inclòs als Jocs Olímpics ha acabat de trencar l’estigma que tenim d’abandonament. Sempre s’ha considerat l’skate de gent canalla, molt gamberra, que destrossa tot, fumant i fent bretolades. I cada vegada la gent se n’adona més que és un esport més, que es pot fer de manera ben sana i té molts beneficis en molts nivells. Si algú vol experimentar el que és l’skate només ha d’acostar-se a algun del skateparks d’Andorra i veurà que es genera una energia molt guapa.

–Diu que l’skate és socialitzador però no deixa de ser un esport individual...

–Sí, és curiós, perquè tot i que es fa de manera individual ens ajuntem per fer-lo. Els teus objectius són individuals però tu el practiques en col·lectiu. I és molt important el suport de la resta per incentivar-te. Ens passa que quan veiem algú que està intentant fer un truc que li costa molt i li surt bé, tothom ho celebra. No es tracta de fer una cosa difícil, es tracta de superar els teus propis objectius. Aquí no es busca ser millor que l’altre, sinó celebrar el progrés de cadascú.

–Hi ha cantera a Andorra?

–Sí, i tant. De fet, fa cinc anys que tenim escola d’skate a Escaldes i també estem fent esdeveniments com la lliga d’skate. Està pujant molt el nivell i des de l’associació hem insistit als comuns perquè millorin les pistes. Ara mateix estem vivint un gran moment per l’skate a Andorra. Hi ha nens i també moltes nenes que fins i tot estan guanyant competicions internacionals amb adults.

–Per tant, té futur...

–Sí, sens dubte. L’skate ha de ser com un complement a les pistes d’esquí que tenim. És un esport que ha de servir com una oportunitat de continuació per tota aquesta gent que li agrada esquiar i fer snow.