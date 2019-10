La Dúnia Bagdad és actualment xef de l’hotel Sant Gothard, a Erts, i en els darrers anys s’ha especialitzat en cuina vegana. Precisament aquesta tardor participa a la Massana Fogons amb un menú cent per cent vegà que servirà per veure quina rebuda té entre la clientela de cara a l’obertura d’un restaurant exclusivament vegà al mateix hotel.



–Per què ha pensat en un menú vegà per a aquesta edició de la Massana Fogons?

–Com que estem pensant a muntar un restaurant vegà a l’hotel per donar resposta a la demanda que hi ha ara, hem decidit participar-hi amb un menú vegà per veure l’acceptació que té. A més, menjar fruita i verdura és molt més saludable que la carn, ja que protegeix els animals i també el medi ambient.

–Quina acceptació creuen que pot tenir?

–De moment encara no ha vingut massa gent a tastar-lo, però el dia de la presentació va tenir bona acceptació i els assistents van emportar-se una sorpresa perquè no pensaven que la dieta vegana oferís tanta varietat.

–De tota manera, quin públic esperen?

–Cal tenir en compte que no està enfocat només per al turista, sinó sobretot per a la gent del país. I el nostre menú no és exclusiu per als vegans, sinó que la idea és que vingui qualsevol a tastar la dieta vegana i s’adoni que no és tan dolenta ni tan limitada.

–De què consta el menú que ofereixen en el marc de la Massana Fogons?

–D’entrant, oferim un formatge fet amb llobins i una copa de cava ecològic. De primer, es pot triar entre una vichyssoise de moniato, un pastís de bolets, una coliflor rostida amb formatge vegà i una amanida de quinoa. De segon, entre uns fideus xinesos amb verdura i seitan, unes mandonguilles de llenties amb llimona, un tofu fumat acompanyat de xicoira i un risotto d’arròs integral amb xiitake i trufa. Finalment, de postres, tenim pastís de remolatxa i poma, mousse de xocolata amb alvocat i cacau pur i galeta de quinoa i crema.

–Hi ha molts productes de temporada. Són tots de proximitat?

–De moment no, però m’estic informant dels productes que tenim a Andorra per poder-los introduir a la carta del restaurant vegà. Per exemple, tenim xarop d’avet i ja he contactat amb boletaires i productors d’herbes aromàtiques perquè ens proveeixin. I quan sigui l’època, vull adquirir hortalisses com el carabassó, la ceba o la patata per fer quilòmetre zero i fomentar l’economia interna.

–Vostè segueix una dieta vegana?

–No, jo tendeixo a la flexitariana, menjo carn però molt poca. Tot i així, la dieta vegana m’agrada perquè aporta molt a nivell tant físic com emocional i és una cuina relaxant i divertida encara que porti molta feina.

–Quan tenen pensat posar en marxa el restaurant vegà?

–De cara a la temporada d’hivern. La idea és obrir-lo al novembre o desembre i oferir tant menú com carta al restaurant i després un servei de cafeteria que també tingui sucs naturals i entrants vegans.