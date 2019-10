L’FC Andorra segueix líder del grup tres de la Segona Divisió B, un fet anecdòtic, ja que tan sols s’han disputat set jornades. Però el club està oferint molt bones sensacions, en bona part gràcies a Moha Keita.

–És una peça clau d’aquest equip, ho veu així?

–No, tots som un equip i treballem per un objectiu en comú, estem anant a una per aconseguir-lo. El míster decideix el que vol.

–S’ha parlat molt d’objectius, però Gabri no vol sentir a parlar d’ascens encara. Amb la posició que estan, ningú s’atreveix a parlar en veu alta. Ho veu possible?

–Encara queda molta lliga però estem allà. Estem lluitant cada dia més, si seguim junts i treballem en la mateixa línia, seguirem donant resultats. Crec que podrem estar allà, lluitant per l’ascens.

–Estan oferint un bon joc. Com s’adapta a això?

–Molt bé, des de l’any passat ja teníem un bon joc. Aquest any hem tingut nous companys que s’han adaptat molt de pressa. Són molt bona gent i estem adaptats a tot el que diu el míster. Estem a l’FC Andorra per treballar.

–Els rivals són els que són, com ha vist passar de Primera Catalana a la Segona Divisió B?

–Està clar que no és el mateix. L’any passat era una cosa totalment diferent, eren enfrontaments en els quals més o menys sempre érem superiors. Aquest any està tot igualat i juguem contra rivals molt bons.

–Destaca com s’ha entès amb Moussa Sidibé al camp.

–Sí, és normal. Mai hem jugat junts, és la primera vegada. Però ens coneixíem d’abans, la veritat és que ens entenem i m’alegro.

–No s’entén l’equip sense vosaltres. Són dues peces fonamentals per a Gabri.

–No m’agrada que es vegi així, el que vull és que es vegi que estem treballant tots. Estem fent les coses bé, ajudant l’equip ofensivament i defensivament. Això és el que treballem per intentar aconseguir els objectius. Tots som importants.

–Com s’han adaptat els seus companys al que demana Gabri?

–Molt bé. La gent que ha vingut ha jugat a l’alt nivell i és normal que s’adaptin de pressa. L’entrenador és del Barça i els ha inculcat el joc molt bé.

–Què ha de millorar?

–Sempre s’han de millorar coses, cada dia que entreno i jugo. Ens demana intensitat i que defensem junts. Juguem contra rivals amb els quals s’ha de donar un plus més i treballar molt.

–Com és viure a Andorra?

–Estic molt content d’estar aquí. És un país molt maco, estic molt satisfet de la decisió.