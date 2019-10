Des de fa 40 anys l’Eduard Rabat és un cirurgià ortopèdic i traumatòleg especialitzat en la medicina de peu i turmell. Exerceix la seva professió de manera estable a l’Hospital Quirónsalud i ara obrirà una consulta a la Clínica Omega Zeta d’Andorra la Vella.



–Expliqui’m d’on li neix la motivació per obrir una consulta a Andorra?

–Andorra és un lloc on hi tenim molta relació gràcies a l’esquí. Els meus fills són esquiadors i esquien al Pas de la Casa des de fa molts anys. I la nostra filla petita, que ara té 13 anys, va fer esquí-estudi a l’escola Àgora-Pirineus de l’Aldosa durant la temporada d’hivern de l’any passat. I com que venim molt per Andorra i la meva filla està encantada, un dia ens va plantejar de seguir els seus estudis de manera interna aquí. I això està fent. I com que la vinc a buscar tots els divendres em vaig plantejar de per què no visitar a Andorra.

–Precisament l’esquí és un esport en el qual pot rebre pacients que presentin patologies en els peus i turmells...

–De fet, les deformitats que un pacient presenta quan les col·loques dins d’una bota d’esquí es converteixen en autèntiques tortures. És típic en els esquiadors que en el cinquè dit aparegui un petit galindó per la pressió que fan sobre ell, així com el que també es coneix com a Neuroma de Morton, que és un nervi que passa entremig dels metatarsians que a vegades s’inflama i dona uns dolors molt importants que s’irradien als dits. Això els hi passa també molt als esquiadors per la compressió de la bota. Quasi et diria que si algun dia veus en una pista d’esquí algú que s’ha tret la bota i s’està tocant el peu pots dir que té un Neuroma de Morton.

–Va bé saber-ho...

–Després també tenim molta patologia relacionada amb els lligaments de turmell. Les seqüeles donen dolor als esquiadors malgrat la bota, sobretot per la vibració. I això per no parlar de totes les lesions relacionades amb el surf de neu, on la bota no t’agafa tant com en el esquí alpí i fa que hi hagi moltes més lesions de fractures o esquinços.

–Per tant podríem arribar a dir que a Andorra té un mercat potencial ateses la quantitat de dolències que poden sortir arran de l’esquí...

–Sí, és cert, però també és veritat que l’esquí és una petita part que afecta a la nostra feina perquè nosaltres també estem molt especialitzats amb la cirurgia mínimament invasiva del peu i el turmell. És a dir, a banda dels esportistes, gran part de la nostra feina està relacionada amb les deformitats del peu i amb el tractament de les malalties.

–Detalli’m el concepte de cirurgia mínimament invasiva...

–Antigament la cirurgia provocava que el pacient estigués inhabilitat durant molt de temps i la tendència és minimitzar el dany quirúrgic, que és el mal que fem els cirurgians quan operem, que s’ajunta durant un temps amb la patologia que té el pacient. Com més petit sigui aquest dany quirúrgic més ràpid es cura el pacient i es reintegra a la feina.