L’artista Laura Maresc exposa per primera vegada al Principat en el marc del quart contenidor d’art (Kunstank) que s’organitza al Principat. Sota el nom de Preludi, reflexiona sobre la fragilitat del paisatge per posar en valor allò natural. I ho fa amb una exposició a la capella de Santa Bàrbara, que es podrà veure aquest cap de setmana i el següent, i una altra d’escultura a Casa Masover, que es podrà visitar fins a finals de mes a la Cortinada.



–Com va rebre la proposta d’idear el quart Kunstank d’Andorra?

–Va fer-me molta il·lusió perquè de petita vivia a Ordino i de seguida vaig veure que podia servir-me per aprofundir en alguns dels meus projectes.

–I va crear Preludi. Què explica?

–Volia mostrar la fragilitat de l’equilibri i la idea del retorn a l’origen.

–Com va ser el procés de creació?

–Totes les peces a excepció d’una han estat creades expressament per a aquesta instal·lació. En el procés creatiu, hi ha molta implicació a base d’hores al taller però també vaig deixar que els materials s’expressessin.

–De tota manera, exposa en dos espais.

–Sí, a la Casa Masover, al costat del Centre de Natura de la Cortinada, hi ha obra que està vinculada a la línia de Preludi i obra complementària, des de mòbils i pintures fins a elements escultòrics sobre una mateixa temàtica però que estan fets amb altres tècniques.

–I a la capella de Santa Bàrbara?

–Vaig reservar-me les peces dels nius, ja que tenien molt de sentit per a un espai tan bonic i que perdura en el temps a pesar dels canvis.

–Quins materials ha utilitzat?

–Sobretot materials primaris, com ferro, pedra, llana o fusta, que tenen més a veure amb els orígens, però també de trobats en l’entorn natural que han estat humanitzats.

–Ja ha pogut veure la reacció de Preludi?

–De moment encara no he coincidit amb ningú a Casa Masover, però mentre estava muntant la instal·lació de l’ermita, com que es troba al camí ral d’Ordino, algú ja va treure-hi el cap i vaig tenir bones impressions. Hi havia una sensació d’harmonia en la cara de la gent.

–Això és el que vol transmetre?

–No tinc cap pretensió de causar un efecte en concret; si mou, ja em sembla interessant!

–Després d’Andorra, Preludi es podrà veure a d’altres indrets?

–M’agradaria moure-la a altres llocs; són peces que faig des del 2012 però aquest projecte m’ha permès donar-li una volta més des de la investigació i trobar diferents formes d’equilibri amb els mateixos materials.

–Com valora el Kunstank?

–És un projecte de molta qualitat i pioner a Andorra. A més, trobo que és molt important perquè l’art genera pensament més enllà de la seva funció estètica i, per tant, cal promoure-ho en totes les societats.