Els viatges transformadors i de benestar són una tendència en augment, segons el Global Wellness Institute. L’hotel Sant Gothard de la Massana acull dijous i divendres el Mindful Travel Meet, un congrés on la passió per viatjar i el turisme es converteixen en font de benestar i transformació personal. El consultor Edgar Tarrés n’és l’organitzador.

–En què consisteix el Mindful Travel Meet?

–És un congrés en el qual volem explicar la importància del turisme de benestar i consciència, perquè és un àmbit que està creixent moltíssim, especialment en les diferents branques del sector turístic. De fet, des del 2013 és el que més ha crescut, superant el 40%, i actualment té un mercat de 670 milions de dòlars. S’espera que al 2022 superi els mil milions.

–Quin és el secret?

–Té molta lògica perquè cada dia hi ha més estrès i ansietat que creen noves patologies relacionades amb l’estil de vida. No sabem utilitzar correctament el món digital i això ens crea problemes de salut. Tot plegat porta a la gent a buscar dins el mindfulness, el ioga i altres activitats de pau i tranquil·litat que no troben en el seu dia a dia, fins i tot, estant de vacances i lluny de casa.

–A qui es dirigeix el congrés?

–Als professionals del turisme perquè el coneguin i descobreixin un nou mercat que té molt camí per recórrer i a gent que tingui ganes de viatjar i viure experiències relacionades amb el mindfulness. També hi participaran agències de viatges i hotels que es volen especialitzar en aquest àmbit.

–Per què Andorra és un lloc ideal?

–Perquè Andorra té molta natura, essencial per aquest tipus de turisme. El silenci i els sons de la muntanya tenen propietats terapèutiques demostrades. Per tant, el país ofereix un complement important per aportar valor positiu a la societat.

–Andorra es podria convertir en un paradís del turisme mindfulness?

–Sí, com a mínim, té les propietats per ser-ho. Només falta que la societat i les institucions vulguin anar en aquesta direcció.



–El concepte mindfulness està molt de moda. És quelcom passatger o ha vingut per quedar-se?

–Ha vingut per quedar-se. És cert que és un concepte molt nou, però no és cap moda perquè és un reflex de la societat i del que tenim, s’ha convertit en una necessitat. A les grans ciutats la gent està tenint molts problemes de salut. Diuen que al 2025 la primera causa de mort serà la depressió i avui dia les primeres quatre causes de mort ja estan relacionades l’estrès, per això la gent busca respostes i noves maneres per sentir-se bé.

–Andorra necessita un canvi de xip, doncs?

–Andorra ha enfocat tradicionalment el turisme a les compres i a l’esquí. Aquest tipus de turisme pot aportar qualitat perquè la gent que el practica majoritàriament és d’un poder adquisitiu mitjà-alt i un nivell cultural més elevat del normal, que té cura de sí mateix i del seu entorn.