En David Boronat és el soci fundador i CEO de Multiplica, una consultora amb la qual va encarregar-se de redissenyar la web oficial de turisme d’Andorra del 2015 al 2017.



–Quins objectius el van encomanar pel redisseny de la web de Turisme d’Andorra?

–Bàsicament el que ens demanàvem amb el redisseny és que la web fos molt més clara, és a dir, que la navegació fos molt més intuïtiva. I per una altre banda, hi ha un indicador que s’utilitza molt en webs de continguts que mesura les taxes d’abandonament immediat. Abans que nosaltres entréssim a treballar hi havia un 60% d’usuaris que entraven a la web i marxaven immediatament. Nosaltres això ho vam aconseguir reduir al 30%, a la meitat. I això és un indicador que la web que hi ha ara és una web molt més agradable perquè l’usuari busqui la informació sobre Andorra.

–Van introduir també nous tipus de continguts a banda de canviar el disseny?

–Sobretot contingut més fotogràfic com a nivell de vídeo, que ens semblava que era clarament rellevant. I després vam introduir algun tipus de planificador que et permetia decidir quants dies volies estar a Andorra i anar definint exactament què volies fer cada dia així poder-ho compartir amb familiars o amics.

–Quin seria el públic objectiu al qual es dirigia aquesta pàgina?

–La web òbviament s’adreça a gent que té una vinculació inexistent o molt puntual amb Andorra i que està intentant descobrir l’oferta d’oci que pot haver-hi. I per tant el que intenta la web és aglutinar tota aquesta informació de moltes altres webs per tal que sigui una porta d’entrada a l’Andorra digital.

–Quin és el principal reclam de la web per atreure gent?

–Una de les coses més importants és que Andorra s’associa molt al moment de l’any que és la neu o l’hivern. I d’alguna manera el que buscàvem a la web mostrés tot el que es pot fer a Andorra en altres moments de l’any per intentar trobar l’equilibri en l’oferta.

–Per convertir la navegació web en una experiència digital quins serien els elements més destacables?

–Una de les coses més importants és tenir en compte que cada vegada els usuaris tenim menys temps. I una obligació que tenim els que ens dediquem a dissenyar webs és a intentar simplificar el que volem dir. Un dels problemes de moltes empreses és que intenten dir moltes coses al mateix temps, és a dir, quan el que és molt important és veure quin missatge vols llançar en funció de l’audiència que tens.

–Més capacitat de síntesi?

–Però no només això. Si jo estic visitant la web d’Andorra Turisme probablement el contingut que m’hauria de mostrar no és el mateix si estic navegant a la web des d’Andorra o si ho estic fent des de fora. No és el mateix que jo hagi visitat la web tres vegades o que no ho hagi fet mai. Una de les tendències és a intentar contextualitzar l’usuari per tal de ser molt més rellevant a l’hora de mostrar un contingut.