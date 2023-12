L’UdA reprèn el cicle de perfeccionament professional

La Universitat d’Andorra (UdA), amb la col·laboració de Creand Fundació, reprèn aquest proper mes de gener el cicle de perfeccionament professional (CPP), un programa de formacions presencials de curta durada adreçat als estudiants universitaris i obert als professionals del país.

Entre els mesos de gener i maig s’han programat un total de vuit formacions d’entre tres i vuit hores de durada en els àmbits de l’educació, la psicologia, l’empresa i la tecnologia. En aquest sentit, pel que fa a l’àrea d’educació i psicologia, es tractaran qüestions tan diverses com l’educació emocional a l’aula, la grafologia, les altes capacitats en el marc de l’escola inclusiva o les estratègies per educar sense cridar o per a millorar la comunicació a través de l’assertivitat. En el camp de l’empresa, s’abordaran l’adaptabilitat i la gestió del canvi, alhora que s’oferirà una iniciació a la sostenibilitat en l’empresa. Finalment, en l’àmbit de la tecnologia s’ha programat un seminari sobre intel·ligència artificial i neurociència.

Els cursos s’adrecen a estudiants de les formacions reglades de l’UdA, però també a tota persona que vulgui ampliar coneixements sobre les matèries que es tractaran, cosa que pot contribuir a l’assoliment d’una millora professional. Totes les formacions, amb un elevat enfocament pràctic, es desenvoluparan a la Universitat d’Andorra en una o dues sessions presencials.

El cicle de perfeccionament professional és un programa de formació continuada de l’UdA que es va iniciar l’any 1996 amb la voluntat d’anar més enllà de l’ensenyament reglat i de permetre l’accés al coneixement a la societat andorrana en general. Compta amb la col·laboració de Creand Fundació, que finança un 20% de la matrícula amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social.