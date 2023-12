Més de 1.300 persones a la ‘Royale Experience’ d’UNNIC

El Gran Casino d’Andorra va acollir el passat 8 de desembre la festa Royale Experience, un esdeveniment que va comptar amb l’assistència de més de 1.300 persones i que va ser el primer d’una sèrie de festes temàtiques que regularment s’organitzaran a UNNIC per potenciar experiències úniques i de luxe.

La Royale Experience va ser una festa temàtica ambientada en l’agent secret més famós de tots els temps, James Bond. Un esdeveniment que va comptar amb la col·laboració de marques del món del luxe com Aston Martin, Omega, Martini i Bollinger. A més, a l’entrada del centre UNNIC hi havia aparcat l’últim model d’Aston Martin, cedit per Aston Martin Barcelona. A banda, la joieria The Embassy va exposar a l’accés al Gran Casino d’Andorra i al Red Bar dos rellotges Omega Seamaster, el company inseparable de l’agent 007.

Des de l’inici de la Royale Experience es van succeir una sèrie d’espectacles de ball i musicals amb cantants i un grup de ballarins tant als en els diferents espais del Gran Casino d’Andorra com a l’Sports Bar de la primera planta i al Red Bar de la segona.

El pont de la Puríssima compleix amb les expectatives / L’assistència durant els dies festius del pont de la Puríssima a UNNIC va anar en línia amb les expectatives. Els millors dies van ser el divendres, gràcies a la festa Royale Experience, i el dissabte, en què la discoteca es va omplir els dos dies. En restauració, l’afluència va ser molt bona i va destacar especialment l’augment de clients al Red Bar del Gran Casino.