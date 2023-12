La CEA i els sindicats no arriben a un acord pels sous

Cal recordar que, després d’unes primeres propostes i vist l’allunyament que encara hi havia entre les parts, la patronal va formular una tercera proposta fa un parell de setmanes consistent en un augment del salari mínim de l’IPC més un 1,5%, dels salaris situats entre el mínim i el salari medià equivalent a l’IPC, i dels salaris situats entre el salari medià i el salari mitjà equivalent a l’IPC menys un 1,5%. Sense haver arribat a cap acord, serà el Govern l’encarregat, finalment, de fixar l’increment salarial del 2024.

En aquest sentit, van assenyalar que el president del col·lectiu, Gerard Cadena, s’ha reunit durant les darreres setmanes amb una vintena d’organitzacions empresarials sectorials que formen part de la CEA per avaluar la possibilitat d’introduir una tretzena paga obligatòria, «i la resposta unànime ha anat en la línia d’inviabilitat de la proposta».

Les negociacions entre la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i els sindicats es van tancar ahir sense cap acord, tal com va confirmar la CEA, després de la darrera reunió, mitjançant un comunicat. La principal raó, van apuntar, ha estat la negativa de la part sindical a renunciar a la introducció de la tretzena paga obligatòria per a totes les empreses i tots els llocs de treball, una mesura que titllen «d’inassumible».

Per El Periòdic

