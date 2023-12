L’eSports City Talks, l’aposta pel futur dels esports electrònics

El 22 de febrer Andorra la Vella acollirà l’eSports City Talks, un esdeveniment centrat en la innovació dins de la comunitat dels esports i els videojocs. Aquesta jornada permetrà la confluència entre estudiants, professionals i amants dels videojocs de diversos països per aprendre, intercanviar idees i poder parlar sobre el futur d’una indústria en evolució constant. La jornada d’eSports City Talks es plantejarà en tres eixos de contingut: la integració dels esports al desenvolupament urbà i com a motor econòmic; el paper disruptiu de la tecnologia blockchain; i l’exploració de les sinèrgies entre el gaming i l’educació. A més, està prevista la presència de nombrosos ponents americans, francesos i espanyols com: Loren Gold, vicepresident executiu de Greater Raleigh, Edward Tomasi, cofundador de Subnation, Jean Mariotte, el CEO d’Esports Virtual Arena (EVA), Michael Haenish, director general de Freaks 4U; Christina Macedo, COO de Ready Games; Jaume Torres, director general de l’ESAT; o Christoffer Melin, director dels festivals DreamHack, entre altres ponents. Finalment, el Principat va acollir esdeveniments com l’eSports City Fest Andorra; un esdeveniment internacional que se celebra al país i que va ser el circuit més important de competicions amateur d’esports electrònics vinculat a DreamHack Spain. A més, el Govern andorrà, juntament amb Andorra Business, recentment van desenvolupar un pla estratègic per situar el país pirinenc com un actor a la cadena de valor de la indústria i sector dels esports electrònics. De fet, Andorra és el segon país que regula aquest sector.