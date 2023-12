Presentació de la restitució del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

El Centre de Congressos va acollir ahir la presentació dels treballs de restitució del campanar i de la nau de Sant Vicenç d’Enclar, afectada la nit del 19 al 20 de desembre del 2019 a causa d’un fort temporal. L’acte va comptar amb la participació dels arquitectes Carles Brull i Andreu Canut, encarregats del projecte iniciat el novembre del 2021 i finalitzat l’agost del 2023 i en el qual també hi han participat noms tan destacats com Axel Letellier, Gerard Veciana i Lluís Gimjaue.

El projecte, adjudicat a l’empresa francesa Letellier Architectes, es va fer seguint les recomanacions d’un comitè d’experts en patrimoni cultural d’Andorra, França i Espanya, els quals van acordar de manera unànime que calia restituir el campanar pels seus valors històrics, identitaris i emocionals, d’acord amb els criteris patrimonials prescrits internacionalment.

Paral·lelament, l’equip tècnic del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports va dur a terme una exhaustiva feina de recuperació de fotografies i documentació relativa a l’església de Sant Vicenç, així com de l’aixecament de la runa, seguint el mètode arqueològic i documentant de manera sistemàtica l’edifici i les restes del campanar caigut. Aquest procés va donar les dades necessàries per plantejar el projecte de restitució, coronant-se inclús la torre amb una cornisa que no es coneixia amb anterioritat al 2019.

Durant el període de temps esmentat es va poder refer la fonamentació del campanar, es va restituir l’aparell constructiu – tornant al seu lloc més de 500 pedres documentades arqueològicament – i es van reconstruir a l’idèntic totes les obertures. A més, també es van remuntar els bancs correguts dins de la nau i de l’absis, es va tornar a col·locar la pavimentació i es van refer els arrebossats envellits de la reconstrucció, la qual s’havia dut a terme durant els anys vuitanta del segle XX, seguint tècniques i materials tradicionals. Un cop restaurades les juntes exteriors de la nau, es va endreçar l’entorn de l’església.

Així doncs, la nit del 3 d’agost de 2023 es va donar el tret de sortida a l’encés de la il·luminació i l’església va tornar a ser visible des d’Andorra i Santa Coloma, retornant a la ciutadania del país la imatge que percebia de l’església més antiga de les Valls. Aquesta operació patrimonial es va realitzar en el jaciment arqueològic del Roc d’Enclar, un dels llocs més destacats de la història d’Andorra i que forma part del projecte de candidatura transnacional al patrimoni mundial de la Unesco Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: El coprincipat d’Andorra.

Cal destacar que la restitució del campanar i la restauració de la nau del monument han estat possibles gràcies a la col·laboració de diferents institucions del país, entre les quals es troben el Govern, el Comú d’Andorra la Vella, diverses empreses i persones expertes en el patrimoni cultural.