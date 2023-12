Es tanca l’any amb la coordinació de 50 dispositius preventius de seguretat

El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha presentat avui el balanç d’activitats i actuacions del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències d’aquest any. Pons ha dividit la seva intervenció en els tres eixos de treball del departament: prevenció, formació i intervenció.

Pel que fa a la prevenció, Pons ha explicat que el departament ha coordinat en 55 dispositius preventius de seguretat, exemplificant-ho en la Copa del món UCI de BTT 2023 a les instal·lacions de Pal-Arinsal, que va reunir més de 60.000 persones de públic. Pons ha fet especial menció a la finalització del desplegament del projecte d’albergs provisionals, iniciat el 2020, i disposant ja d’un total de cinc albergs distribuïts estratègicament en tot el territori. També, ha volgut abordar la tasca de seguiment i actualització de protocols específics, com és el cas del protocol de nevades.

En relació amb les intervencions, els efectius Protecció Civil s’han activat en un total de 18 ocasions, la major part d’elles relacionades amb riscos naturals o avisos meteorològics. A més, el director ha volgut fer èmfasi en la importància de l’exercici de despatx organitzat juntament amb les autoritats franceses per revisar els procediments associats a situacions d’emergència, especialment vinculades a fenòmens meteorològics desfavorables durant els mesos d’hivern.

Respecte a la formació, Pons ha posat en relleu que s’ha continuat amb el projecte de formació a les escoles, el qual es va iniciar el 2016 i que és dirigeix a tots els estudiants dels tres sistemes educatius.

Al llarg de l’any, des de Protecció Civil també s’han desenvolupat diverses campanyes de sensibilització apostant per la seguretat a la muntanya durant l’hivern i, a l’estiu, en la prevenció d’incendis forestals.

Finalment, com a projectes més destacats per a l’any vinent, el director ha mencionat el desplegament reglamentari previst pel primer semestre del 2024 per tal de donar compliment als terminis de la Llei Qualificada de Protecció Civil.