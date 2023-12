La Cambra de Comerç alerta de la desacceleració econòmica

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) va presentar ahir les conclusions dels resultats de l’enquesta de clima empresarial del primer semestre del 2023. Aquest estudi permet conèixer el sentiment de confiança de les empreses i l’evolució de l’activitat empresarial del país i el seu desenvolupament en el futur. En aquesta 53a edició, les conclusions assenyalen que l’economia andorrana ha mostrat mostres de fortalesa durant la primera meitat d’aquest any, tot i que l’entorn econòmic s’està tornant més complex i incert. L’activitat econòmica s’ha mostrat positiva, però continua patint una desacceleració al llarg del període estudiat. Les perspectives per al 2024 indiquen que el context d’elevats tipus d’interès continuarà, sumat a un afebliment de les economies europees, seran factors que limitaran l’activitat econòmica i la demanda amb una contínua desacceleració del creixement econòmic andorrà.

L’estudi de la CCIS assenyala tres grans factors que dificulten la marxa de l’activitat. En primer lloc, estarien les tensions en les cadenes globals de subministraments, tot i que l’anàlisi assenyala que hi ha hagut un impacte més reduït d’aquesta dificultat. El 23% de les empreses enquestades afirmen que tenen problemes d’aprovisionament o falta d’estocs, davant del 37,8% que ho manifestaven el semestre anterior. Tot i això, l’anàlisi per sectors evidencia que en la construcció i en el comerç dedicat a la venda de vehicles i accessoris l’afectació encara es manté elevada, amb cinc de cada 10 empreses que es veuen limitades per la falta de materials o retards en els proveïments.

Així mateix, l’encariment de subministraments i materials continua afectant negativament un nombre elevat de negocis, el 68,7% del total, i l’alça de les despeses d’explotació també es manté com un obstacle rellevant: el 50% del total d’empreses assenyalen que l’increment dels costos d’explotació dificulta la bona marxa de l’activitat, un percentatge que, com hem comentat abans, arriba a ser del 82,5% en el sector hoteler. En l’àmbit del mercat laboral, continua creixent la preocupació per l’escassetat de mà d’obra. El 42,5% d’empreses afirmen que tenen dificultats per cobrir les vacants de feina, suposant un pic històric. Per sectors, aquest problema continua sent especialment acusat en la construcció i l’hoteleria, en què la manca de personal afecta set de cada 10 empreses.