‘All in 2024’, la festa de benvinguda d’Unnic al nou any

La nit del 31 de desembre, Unnic oferirà a la ciutadania la festa de Cap d’Any All in 2024, la qual començarà després de les campanades, a les 00:30 hores, a la discoteca del recinte. A més, totes aquelles persones que s’adrecin al centre d’oci per sopar, tindran un accés inclòs a la celebració. Les entrades estan a la venda a partir de 40 euros, les quals inclouen dues consumicions a Unnic, una consumició a la Festa Reis 2024, diversos ‘Cops de Sort’ i accés a la discoteca per a majors de 21 anys.

Cal destacar que, per a tots aquells que vulguin prendre part de la festa des d’un enfocament més privat, ho poden fer mitjançant els reservats VIP de la discoteca a partir de 150 euros per persona. Hi ha sis tipus de reservat diferents: Basic, Silver, Gold, Gold DJ, Platinum i Diamond. Amb l’entrada als reservats VIP s’inclou també una consumició al Gran Casino d’Andorra, una consumició a la Festa Reis 2024, diversos ‘Cops de Sort’, ampolles a consum i accés a la discoteca.

Així doncs, i ja de cara a les festes, Unnic també prepara una festa de Reis, en la qual es viurà l’arribada de Ses Majestats el dia 5 de gener. Més endavant, es preveu la festa ‘Experience Carnaval Venecià’, un esdeveniment que tindrà lloc el 16 de febrer ambientat en les festes de més glamur del carnaval venecià.

Sorteig del Fiat 500

Paral·lelament, des del centre d’oci integral també es vol destacar que el proper dissabte 30 de desembre serà el dia en què es realitzarà una festa al casino per fer el sorteig del Fiat 500, el qual va començar ara fa uns mesos. La rifa començarà a les 20.30 hores, tot i que el sorteig del cotxe serà a les 22.30 hores. Durant la celebració de l’esdeveniment, hi haurà passes de cambrers amb mini canyes de cervesa, mini aperol i pica-pica (pizzes, sandvitxos, torrons i llaminadures). A més, també es comptarà amb hostesses amb daus de la sort i alguns sortejos més.