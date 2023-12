L’institut La Valira fa una app per als adolescents

L’institut La Valira de la Seu d’Urgell va inaugurar ahir una aplicació a Google Play perquè els adolescents de la ciutat o de fora puguin saber on passar el seu temps lliure. Així, els alumnes de tercer d’ESO han pogut presentar el seu projecte després de treballar-lo durant una setmana. Aquests alumnes han fet projectes durant tota l’etapa de secundària, ja que des de l’institut aposten per a aquesta forma d’educar.

Per Maria Lozano

