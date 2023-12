ENSISA tanca la temporada amb un benefici de 2,2 milions d'euros

Grandvalira ENSISA va tancar la temporada passada amb uns beneficis que ascendeixen a 2,2 milions d’euros. Si bé comptablement, els resultats són de 8,6 milions d’euros, cal descomptar l’adquisició per part de la societat ENSISA Patrimonis de dos terrenys que pertanyien a aquesta societat. Malgrat que la campanya passada va estar marcada per la manca de precipitacions en forma de neu, la venda de forfets va ser positiva, i es van assolir rècords històrics en facturació a les unitats de negoci de restauració i de l’escola d’esquí del domini canillenc. En concret, cal destacar la forta activitat generada a restauració que s’ha multiplicat per tres pel que fa als ingressos en els últims anys. El sobrecost del lloguer d’allotjament per garantir l’estada a temporers, l’increment d’un 50% de les tarifes elèctriques són alguns dels aspectes que van fer elevar les despeses respecte a la temporada anterior.

El holding SETAP365 compost pels dominis esquiables de Soldeu, El Tarter i Pal Arinsal van tancar la temporada 2022-2023 amb uns ingressos de prop de 76,5 milions d’euros amb pèrdua consolidada d’1,2 milions d’euros. No obstant això, si no es comptabilitzés l’amortització del fons de comerç fruit de la integració d’EMAP i ENSISA, no s’haurien generat pèrdues.

El procés d’integració de les societats a SETAP365 ja s’ha completat pel que fa a les fases d’integració del negoci, l’impacte financer, la transició de la plantilla, la cultura i canvi i comunicació.