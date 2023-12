Balanç d’accidents de circulació dels últims dies

El passat dilluns a les 18.54 hores la Policia va rebre l’avís d’un accident a l’avinguda Doctor Mitjavila número 5 d’Andorra la Vella. El sinistre va ser entre un turisme amb matrícula espanyola i una motocicleta amb placa andorrana. La passatgera de la motocicleta, de 32 anys, va resultar ferida. Ahir a la tarda un autobús i un cotxe van tenir un accident a l’avinguda Santa Coloma d’Andorra la Vella. Tant l’autobús com el cotxe tenen matrícula andorrana i només van patir danys materials. Cap persona de les que es va veure implicada va resultar ferida. Pel que fa al trànsit es va interrompre per permetre la intervenció dels serveis d’emergència i es va reprendre després que la Policia fes l’atestat dels vehicles.

Per El Periòdic

