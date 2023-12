Vives destaca el desafiament de garantir el dret a l’habitatge

El copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, va rebre ahir al migdia al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell durant la recepció de Nadal a les autoritats i el poble d’Andorra.

Hi van assistir el síndic general, Carles Ensenyat, la subsíndica, Sandra Codina, el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat per diversos ministres i cònsols de les set parròquies del Principat, a més de representants dels grups parlamentaris i l’ambaixador espanyol a Andorra, Carlos Pérez-Desoy, entre d’altres.

Així, Vives va destacar que les festes de Nadal són una ocasió «per renovar i enfortir els vincles que ens uneixen a les nostres famílies i a les nostres institucions», remarcant que «el sistema polític constitucional està configurat d’acord amb els principis democràtics i protegeix els drets dels ciutadans».

En aquest sentit, el copríncep va parlar sobre el tema de l’habitatge: «És el gran desafiament de garantir a tots els ciutadans i residents aquest dret, i s’ha de mantenir com a veritable prioritat de totes les institucions públiques». En aquest sentit, Espot va destacar que «tothom ha de fer un exercici de responsabilitat i de generositat; els propietaris han de ser conscients que tenen una funció social». El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va apuntar que «l’impost de plusvàlua ha de ser més elevat que l’especulació immobiliària», afegint que «és incomprensible que hi hagi pisos buits al país».

Acord d'associació amb la UE/ Un dels altres temes que es va tractar va ser l’Acord d’associació amb la UE. Vives va argumentar que «celebro la conclusió de les negociacions de l’Acord amb la UE, que s’han pogut concloure amb èxit en un moment polític únic i irrepetible». El cap de Govern ha agraït el seu suport destacant que ara és moment «de fer molta pedagogia per fer arribar a la ciutadania els beneficis de l’acord». D’altra banda, Escalé va explicar que «tots compartim la importància que Europa té, la importància de les relacions multilaterals», però va afegir que «el dia per fer un debat sobre l’acord d’associació serà un altre». El president del grup parlamentari Demòcrates, Jordi Jordana, va explicar que «la decisió sobre si es vol ser un estat tercer o associat té conseqüències d’un costat o un altre».

Educació/ Per últim, el copríncep va destacar la importància de l’educació, apel·lant la necessitat de vetllar per les institucions educatives per ajudar a infants i joves a «créixer com a persones i com a ciutadans, estimar la vida, treballar pel bé comú en el coneixement i estima del seu país, educar-los en la llibertat», afegint la importància de «promoure l’esperit crític a tots els ciutadans».