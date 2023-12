Espot no vol deixar una part de la població desatesa en l’àmbit salarial

El cap de Govern, Xavier Espot, va remarcar ahir que «està clar que no deixarem desatesa una part substancial de la població que està reclamant legítimament que se’ls pugui incrementar els salaris». En el marc de la recepció de Nadal del Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives a la Seu d’Urgell, Espot va destacar que es prendrà una decisió «en el marc d’un debat pausat en l’àmbit de l’Executiu i dels grups parlamentaris».

Per tant, malgrat que tenien l’esperança d’arribar a un acord, serà Govern qui haurà de dictaminar de quina manera es revaloraran els salaris l’any que ve. Per això Espot va explicar en quin punt es trobava la negociació entre patronal i sindicats, i que «caldrà veure què és el que demana cadascuna de les parts per tenir en compte la viabilitat del teixit empresarial», tot recordant que s’ha de tenir en compte «les persones més necessitades de protecció», que són els treballadors, sobretot els que tenen els salaris més baixos.

En relació amb aquest tema, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va destacar que la revalorització dels salaris i tercera paga «ha de ser una discussió que s’ha de fer de forma conjunta», i va afegir que una tretzena paga «representa l’increment aproximat dels sous del 8%, a més de l’IPC». A més, va argumentar que «cal garantir que les condicions de vida siguin dignes a Andorra, en un moment en què els preus són molt elevats».

Per últim, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana ha destacat que «és una llàstima que no hi hagi acord».