El 78% de la població, a favor que els estrangers votin a les comunals

El 77,8% de la població andorrana està d’acord que les persones que no tenen la nacionalitat puguin votar a les eleccions comunals, mentre que un 18,3% està en contra. Així es desprèn d’un estudi que de l’àrea de Sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha realitzat durant el 2022 a 786 persones majors d’edat, i que es va presentar ahir als mitjans de comunicació. Es tracta de xifres molt similars a estudis anteriors, ja que l’any 2007 un 76,8% estaven a favor i un 18,3% –el mateix percentatge– estaven en desacord, mentre que l’any 2002 un 79,5% estaven d’acord i un 16,9% no.

Així mateix, l’estudi també mostra que en el cas de les eleccions generals, la xifra de nacionals a favor que els immigrants puguin votar es redueix fins al 56,3%, una dada que ha anat disminuint amb el pas dels anys perquè l’any 2007 era d’un 57,5% i l’any 2002 un 61,7%. En aquest sentit, el percentatge en desacord ha anat incrementant; enguany la xifra s’ha enfilat a un 38,5%, l’any 2007 era un 34,7% i el 2002 un 32,6%.

D’altra banda, el coordinador i la investigadora de l’àrea de sociologia d’AR+I, Joan Micó i Pepita Batalla, encarregats de la presentació, van comentar que la percepció dels andorrans envers l’aportació dels no nacionalitzats és positiva. En primer lloc, perquè un 95,1% consideren que els immigrants han fet possible el desenvolupament econòmic del Principat, xifra que augmenta un 6% envers el 2019. Un 95,4% també consideren que els estrangers són necessaris per al funcionament de l’economia, incrementant un 6,7% respecte al 2019. Una altra dada que també creix envers l’any 2019 (66,2%) és que els nacionals no veuen als no andorrans com una competència laboral, ja que el 73,1% consideren que aquests ocupen llocs de treball que ells no volen. Així mateix, una altra xifra que incrementa, arribant a un 45,1%, és la creença que l’augment d’immigrants farà que al Principat es perdi la llengua catalana.

Tot i això, l’estudi d’AR+I indica que gairebé un 85% dels andorrans, en concret un 84,8%, consideren que la immigració per Andorra és positiva, envers un 5,9% que considera el contrari. La xifra positiva, cal destacar, incrementa des del 2013, quan era d’un 73,7%, passant per un 81% l’any 2019. Demanats per si els immigrants que arribin al Principat puguin obtenir la nacionalitat més fàcilment, un 54,1% dels andorrans està d’acord, mentre que un 39% no.

AR+I també va demanar a la població pels estereotips. En relació amb això, un 13,8% van indicar que sí que caldria limitar l’entrada d’estrangers, principalment de magrebins (43,5%), llatinoamericans (22,5%) i d’Europa de l’est (20,4%). Aquest aspecte, van esmentar durant la roda de premsa, «ens indica que hi ha certs prejudicis i estereotipis» cap a determinades nacionalitats o llocs d’origen. Això sí, la simpatia dels nacionals envers les persones de diferents països o regions del món ha incrementat en tots els casos, demostrant que al país existeix la piràmide de prestigi cultural.

En darrer lloc, i des del punt de vista dels estrangers, un 79,9% van afirmar que el preu de l’habitatge a Andorra és pitjor respecte el seu lloc d’origen. Cal assenyalar, però, que pel que fa a la seguretat ciutadana, l’entorn natural i la qualitat de vida, més del 75% indiquen que és millor la situació del Principat envers el seu país d’origen. A més, un 70,1% consideren que la societat andorrana és tancada, però la dada d’immigrants que se senten molt integrats augmenta respecte a l’any 2002, passant d’un 29,1% a un 45,2%.