El salvador del partit

L’FC Andorra va disputar ahir la jornada 21 de LaLiga Hypermotion a El Sardinero contra el Ràcing Santander, partit que va acabar amb un marcador de 2-0 a favor dels verdiblancs. Els de Sarabia van abaixar el ritme, que portaven mostrant en els últims partits, davant d’un Ràcing desiciu i lluitador, fet que va decantar el partit cap als racinguistes des del minut zero. El terreny va estar dominat per l’equip càntabre notablement, amb jugades de perill en tot moment. Però, el marcador es va plantar amb el 2-0 quan perfectament es va poder quedar amb un quatre o cinc més en contra dels tricolor, de no ser pel paper de Nico Ratti durant tot el partit, vigilant la porteria amb ímpetu. El porter va aturar pilotes en situacions complexes, en les quals el gol a favor dels verdiblancs estava cantat, però Ratti sempre va tenir un paper protagonista, qui sortia de la porteria per aturar aquelles pilotes impossibles. Durant la primera part, en un u contra u, el perill per a l’Andorra va ser tangible, però un Nico Ratti desiciu i encertat va plantar-se com una gran paret i va saber aturar la pilota que va xutar el davanter montanyenc, Ekain. En una altra jugada, en un doble remat, un Ratti de nou encertat va aturar la pilota que va anar directe a la porteria. El partit va arribar al minut 20 i, amb el joc centrat en gran part a l’àrea de perill de l’FC Andorra, un cop més, el porter tricolor va aturar un rebot perillós que no va acabar en gol. Però, tot i els esforços que va posar Ratti en la gespa per defensar la seva porteria, el primer gol que va sentenciar als andorrans va arribar al minut 32, quan el davanter verdiblanc, Vicente, va clavar la pilota a la porteria andorrana després d’aprofitar una pèrdua de pilota que va tenir Adrià Vilanova en un u contra u dins de l’àrea de perill. A la segona part del partit, l’FC Andorra va sortir amb un joc més de pressió, però res significatiu perquè el Ràcing continuava amb el domini del terreny, fins que va fer la seva, un segon gol va fer canviar el marcador amb un xut fluix de Rubén Alves al minut 83 i que, un esgotat Ratti no va poder aturar. Així, els tricolor van trobar la derrota un cop més i sense sumar punts abans d’anar-se’n de vacances.