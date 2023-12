Joan Verdú, de nou amb molèsties per un mal gest al genoll dret

Joan Verdú haurà de fer bondat uns dies. L’esquiador va fer un mal gest amb el genoll dret durant l’últim gegant de la Copa del Món, prova en la qual va quedar expulsat per no poder acabar la cursa perquè va perdre l’equilibri unes quantes portes abans d’arribar a la meta, fet que va fer que se sortís del traçat. L’andorrà va presentar molèsties a la cama, i com a conseqüència, haurà de guardar repòs abans de reprendre els entrenaments. Davant d’aquesta situació, Verdú es va fer una exploració i una ressonància per descartar qualsevol lesió greu. Amb les proves que es va fer, es va poder descartar res de gravetat, tot i que davant de la persistència de les molèsties, els metges li van recomanar repòs per veure com evoluciona tot. Finalment, la seva futura participació en la pròxima Copa del Món d’Adelboden, al gener, roman en dubte i es prendrà una decisió segons avancin els dies i la molèstia al genoll.

Esteve, fora de la Copa d'Europa

Ahir es va disputar la Copa d’Europa d’eslàlom, en la qual va participar Àxel Esteve, però que no va poder completar tot i el bon esquí que va demostrar. Esteve es va mostrar disgustat pels resultats, malgrat el seu esforç: «Estic bastant decebut. He començat bé i em sap greu perquè sento que estic fent coses bones, però aquí amb una errada mínima et quedes fora». Ara, l’andorrà ha de descansar uns dies per preparar la pròxima Copa del Món de Madonna di Campiglio, el divendres 22.