La moda sostenible d'Ecoalf aterra a Andorra

La nova botiga neix per continuar acostant al públic les darreres novetats en moda home, dona i nen. L'establiment, d'acord amb la filosofia de la firma, manté una estreta relació amb els valors de la marca utilitzant materials sostenibles de la mateixa manera que les peces de roba que comercialitza. Cal destacar que el reciclatge, en paraules del fundador d'Ecoalf, Javier Goyaneche, "podria ser una solució si fóssim capaços de fer una nova generació de productes reciclats amb la mateixa qualitat i disseny que els millors no reciclats".

La marca de moda sostenible Ecoalf va ampliar ahir dimarts la seva xarxa internacional de botigues amb un nou establiment a Andorra la Vella. De la mà de Pyrénées, on des de fa més de dos anys que disposa d'espais propis a les seccions de moda dels emblemàtics grans magatzems de la capital, va estrenar un local exclusiu de la marca al número 76 de l'avinguda Meritxell.

