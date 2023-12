Mor una dona de 79 anys en un incendi a Sant Julià de Lòria

Una dona de 79 anys va morir ahir a la nit en un incendi a Sant Julià de Lòria. Tot i que es desconeixen les causes, ara s'investiga si va ser per la inhalació de fum o ja havia traspassat abans.

Els Bombers van rebre l'avís cap a les 21.00 hores, quan es va calar foc en una habitació d'un quart pis, amb una persona a l'interior i que havia inhalat molt fum, ja que el matalàs s'havia incendiat, segons informa el cap de guàrdia. La causa, doncs, segons expliquen des del Cos de Bombers sembla que va ser accidental tot i que encara s'ha de fer l'autòpsia per saber la causa real de la mort. Els fills de la dona estaven al mateix immoble, però van resultar il·lesos.

Al lloc dels fets es van desplaçar un camió de foc, un camió escala, l'ambulància i un vehicle amb el cap de Guàrdia. Quan van arribar al pis, van extingir el foc mentre portaven a la dona al tercer pis per fer-li maniobres de reanimació cardiopulmonar durant 45 minuts, ja que estava en parada cardiorespiratòria. Tot i els intents, els serveix d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc es va desplaçar també un forense i el batlle de guàrdia.