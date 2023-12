Un Nadal ple d’activitats i propostes màgiques a Grandvalira Resorts

Les estacions de Grandvalira Resorts ja ho tenen tot a punt per rebre el Nadal amb un ampli ventall de propostes nadalenques i d’aventura per a tota la família, acompanyades de les activitats màgiques com el múixing o les sortides en motos de neu, els àpats a les terrasses més icòniques de les estacions o els sopars sota els estels.

Les activitats més típicament nadalenques són sempre les grans protagonistes en aquesta època a Grandvalira Resorts. Així, enguany no faltaran les baixades de torxes a Soldeu, el 31 de desembre a les 18.00 hores a la pista Os, i al Pas de la Casa, el 5 de gener a la pista directa. Aquesta segona anirà seguida de l’arribada dels Reis d’Orient, a qui se’ls donarà la benvinguda amb la tradicional cavalcada i un gran espectacle de focs artificials. Els petits esquiadors, de 6 a 12 anys, també tindran el seu protagonisme i podran participar en la baixada de llumetes de Soldeu, el dia 3 de gener. Ambdues baixades comptaran amb el Demo Team, que farà el descens amb un espectacular vestit de llums led.

La persona més buscada aquests dies, el Pare Noel, visitarà el 24 de desembre els jardins de neu del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp per acompanyar els petits esquiadors en les seves primeres baixadesTambé ho farà a les escoles de Soldeu, El Tarter i Canillo el mateix dia 24 perquè els nens i nenes li puguin expressar els seus desitjos més especials.

Els visitants d’Ordino Arcalís podran trobar-se el Pare Noel esquiant per l’estació els matins fins al dia de Nadal, de 10.00 a 12.00 hores. Després visitarà els jardins de neu i, de 13.00 a 15.00 hores, estarà disponible al restaurant de Planells per a qui li vulgui fer arribar els seus desitjos. Aquells que vulguin una trobada més especial i íntima amb el Pare Noel, el poden visitar demà acompanyat dels seus follets al restaurant de la Cow Bella de Pal Arinsal. També poden fer un berenar-sopar amb ell a Canillo els dies 22 i 23, o berenar vora el foc i fer manualitats amb ell a la Cabaneta d’Incles d’Epic Andorra cada dia fins al 23 de desembre.

Aprendre / Les escoles de les diferents estacions estaran operatives al 100% durant les festivitats per oferir al visitant l’ampli ventall de programes d’aprenentatge que ofereixen per a totes les edats, nivells i disciplines. Així, tothom qui vulgui pot aprendre o millorar la seva tècnica no només en esquí i snowboard, sinó també en Freestyle i Freeride.