Suarez i Montoto, rècords al Trofeu Nadal de natació

Dos rècords d’Andorra de 15 anys per a Max Suarez i un nou rècord d’Andorra de 13 anys per a Ramon Montoto, aquests són els resultats més destacats de l’edició 2023 del Trofeu Nadal de Natació en piscina de 25 metres, celebrat dissabte passat i organitzat per la Federació Andorrana de Natació (FAN), en una piscina Olímpica dels Serradells adaptada per a l’ocasió.

En la prova de 100 metres esquena, Montoto va fer un temps d’1:08,84 amb el que va superar la marca d’1:09,40 de Tomàs Lomero del 29 de novembre de 2004, per a sumar el seu cinquè rècord d’Andorra i esdevenir el tercer cap de setmana seguit del mes de desembre en què rebaixa una marca nacional. Durant el període ha millorat les marques de Pol Arias de 50 i 200 metres esquena, i els registres de Tomàs Lomero en la prova de 100 metres esquena, tant en piscina de 25 com de 50 metres. A més, el 9 de desembre, Montoto també va sumar una rebaixa de temps del seu rècord de 200 metres esquena, durant la fase dos del Campionat de Catalunya d’Hivern Júnior/Infantil, per a completar el total de cinc. Un gran rendiment per al jove nedador del CN Serradells.

Quant a Suarez, va rebaixar dues vegades el rècord d’Andorra de 15 anys en la prova de 100 metres lliure. La primera ocasió, en la final de la prova amb un temps de 55,54 que li va permetre superar la marca de 55,83 en piscina de 25 metres d’Oriol Cuñat del 10 de març del 2007; i la segona vegada, durant la primera posta del relleu 4x100 metres lliure masculí, amb un crono de 55,36 per al registre oficial definitiu. Així esdevé nou rècord d’Andorra i quart rècord nacional del seu recompte particular.