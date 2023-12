3,7 milions d'euros per al primer tram de la desviació de la Massana-Ordino

El Consell de Ministres ha aprovat ahir, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, l’adjudicació de les obres de la primera fase de la desviació de la Massana-Ordino a la CG-3, la qual ha recaigut sobre UTE Cevalls, SAU - Cop, SA per un import de 3.689.766,61 euros. La dita xifra se suma a la ja aprovada a la darrera sessió de consell del Comú de la Massana, amb un import de 4.669.260,06 euros i suma, doncs, un cost total de 8 milions d’euros per a aquesta primera fase.

D’aquesta manera, per part de l’Executiu es fa el primer pas per fer realitat una infraestructura clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila massanenca, fruit de la tasca conjunta entre els equips del Comú i del Govern. Ambdós han treballat per assolir un traçat alternatiu al plantejat inicialment al Pla sectorial de noves infraestructures viàries del 2005, el qual tenia un cost aproximat de 60 milions d’euros. Tanmateix, la solució alternativa que es planteja, amb un traçat íntegre d’uns dos quilòmetres, redueix aquesta inversió a la meitat, i és igual d’efectiva.

La fase inicial adjudicada del projecte té una longitud d’uns 610 metres i comença al revolt de la CG-3, a la Serra de l’Honor, on habitualment es concentra el trànsit d’accés sud a la Massana en hores punta. Aquesta part signada avui és l’anomenat tram dos, tot i ser la primera que s’executarà, ja que el tram u és precisament el túnel que s’ha descartat pel seu elevat cost econòmic i que sortiria des del túnel de les dos Valires.

Pel que fa a la resta del traçat, es divideix en tres trams més. El que continua a l’adjudicat ara preveu l’encreuament del riu Valira del Nord des del tram dos i fins a la zona de Palanques. Compta amb una longitud d’uns 500 metres i de diversos viaductes sobre els rius, amb una previsió de licitació que es donaria al llarg del 2024. El punt on acabi el tram tres es dividirà en un ramal d’uns 390 metres que donarà peu al tram quatre, en direcció a Arinsal, i que connectarà amb la CG-3 al seu pas pel telecabina. A més, també sortirà un tram cinc d’uns 450 metres que anirà cap a Ordino, i connectarà així la desviació en dos punts: el pont de la caserna dels Bombers i un enllaç a l’altura de la Farga Rosell.

Obres d’eixamplament entre la Massana i Erts

L’Executiu també ha donat llum verda a l’adjudicació del primer tram del projecte d’eixamplament de la carretera general entre la Massana i Erts per tal de poder construir una voravia d’uns 150 metres, la qual ha recaigut sobre l’empresa Progrec, SA per un import total de 627.935,52 euros i un termini d’execució de 24 setmanes. En finalitzar l’obra, el vianant tindrà un tram continu de voravies d’uns 600 metres des de la darrera rotonda del nucli urbà en direcció nord.