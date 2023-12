Pròrroga automàtica per al 2024 pels ajuts a l’habitatge de lloguer

A proposta de la titular d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, el Consell de Ministres ha donat per aprovat el Decret pel qual s’acorda la pròrroga dels ajuts relacionats amb l’habitatge de lloguer, amb l’objectiu de facilitar el manteniment d’aquest tipus de vivendes a les persones i famílies que tenen més dificultats, col·laborant en el pagament de la mensualitat de la renda de l’habitatge principal.

D’aquesta manera, i de la mateixa manera que ja es va fer el 2022, les persones beneficiàries de l’ajut enguany el tenen ja atorgat de forma automàtica fins al 31 de desembre del 2024. Mentre dura aquesta pròrroga, el Govern podrà dur a terme totes les comprovacions que consideri necessàries per verificar que es continuen complint els requisits que van originar el dret a percebre l’ajut.

Cal recordar que la flexibilització de requisits inclou qüestions com la reducció de cinc a tres anys o el temps de residència legal i efectiva al país. D’altra banda, també s’incrementa el percentatge de participació de l’ajut en l’import de la renda mensual, passant del 35 al 40% per als col·lectius prioritaris i del 30 al 35% per a la resta de la població.

Actualització de les tarifes elèctriques

A proposta de FEDA, ha quedat aprovat el Decret de modificació de les tarifes elèctriques per al 2024, el qual preveu un increment homogeni del 4,2% per a totes les tarifes, excepte la bonificada. La proposta es fonamenta en la necessitat de recuperar la capacitat econòmica de l’empresa pública per poder completar les inversions necessàries plantejades per avançar en la transició energètica i protegir l’entitat davant dels riscos.

Gratuïtat definitiva per al certificat digital

El Govern ha decidtr mantenir la gratuïtat del certificat electrònic, de forma permanent, en la seva obtenció, amb la voluntat d’universalitzar i fomentar encara més el seu ús. A més, els serveis de tramitació presencial hauran de lliurar als usuaris que no en disposen el certificat electrònic individual de persona física en el moment de la tramitació personal amb l’Administració. Fins a la data d’avui, hi ha 34.983 certificats digitals vigents, amb la previsió d’un nou increment amb aquestes mesures.