El Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer assoleixen uns ingressos de més d’1,5 milions d'euros

El Comú de Canillo va presentar ahir les xifres de balanç de la temporada del Pont Tibetà i del Mirador del Roc del Quer. En total, els dos atractius turístics han assolit uns ingressos de més d’1,5 milions d’euros, dels quals prop de 700.000 euros són beneficis, una vegada restada l’amortització de la construcció de la infraestructura i les despeses d’explotació. Respecte a l’any anterior, la facturació creix un 6% al pont i augmenta més d’un 22% al mirador.

El Pont Tibetà de Canillo ha estat obert durant 184 dies i ha rebut a 96.869 visitants, i per la seva part, el Mirador del Roc del Quer ha acollit 118.090 usuaris en els seus 213 dies d’activitat. El mes amb més afluència va ser l’agost, amb 52.490 persones, seguit del juliol i del setembre.

Una de les novetats d’enguany és l’anàlisi de l’impacte econòmic a la parròquia. La corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, va mesurar el retorn econòmic que ha suposat l’afluència de visitants a la zona. Els clients del Pont Tibetà han fet una despesa a Canillo de 7,7 milions d’euros dels quals 2,6 milions d’euros, un 33%, corresponent a clients que no haurien vingut a la parròquia si no hi hagués el Pont Tibetà.

Pel que fa al tipus d’entrada, en total s’han venut 158.582 passis, un fet que suposa un 6,4% més que l’any passat. D’aquestes entrades, el 36% provenen del paquet que ofereix l’experiència conjunta del Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer, el 26% només el pont i el 39% només el mirador. La possibilitat d’adquirir conjuntament el pont i el mirador, amb un descompte del 50% sobre el preu del mirador, ha incentivat la venda d’entrades del mirador.

Respecte al canal de venda, cal destacar que el 62% dels passis es van comercialitzar a taquilla, una xifra que ascendeix fins al 93% en el cas del mirador. El 33% correspon a la venda a través de la mateixa web i un 5% a través dels operadors turístics.

La majoria d’usuaris que han visitat els dos reclams turístics ho han fet amb la família (47%), seguit de les parelles (39%), els amics (11%), o sol (3%). La mitja del grup és de 3,6 persones.

Pel que fa a l’origen del client, el 82% dels visitants procedien d’Espanya, un 8% d’Andorra i un 6% de França.

Quant a les pernoctacions, el 89% es van allotjar una nit o més al Principat, i Andorra la Vella (27%) va ser la parròquia que va registrar més pernoctacions, seguida de Canillo (23%). L’estada mitjana va ser de 3,2 nits.

La inversió del Pont Tibetà (4.709.000 euros) s’amortitzaria en vuit anys si es manté el nivell actual del marge d’explotació de la instal·lació, i en només sis si també es té en compte l’increment de vendes als negocis de la parròquia (i del marge generat per aquestes vendes) generades pels clients que no haurien vingut a Canillo si no hi hagués el Pont Tibetà.

Camp va voler entrar més en detall respecte a les respostes de les enquestes i va fer èmfasi en el fet que un dels percentatges que els interessa canviar és el 9% de les visites que hi ha hagut al Palau de Gel. Des del Comú són plenament conscients que les obres han influït en aquest percentatge i que de cara a l’estiu vinent, ja hi haurà el parc aquàtic i confien que aquest percentatge augmenti.

Respecte al que valoren els visitants del Pont Tibetà són les vistes, l’estructura i la seva llargada. I uns temes que han estat valorat negativament són el fet d’aparcar a Canillo i els lavabos que, de moment, són provisionals. En general, les valoracions són similars a les de l’any passat.