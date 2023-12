La Unió Sindical d’Andorra no descarta convocar una vaga general

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach ahir al programa ‘Avui serà un bon dia’ presentat per Gabriel Fernández a Ràdio i Televisió d’Andorra va comentar que no descarten convocar una vaga general. Tot i això, Ubach detallava que aquest fet serà difícil a causa de «la precària situació econòmica dels treballadors».

La pujada desmesurada del lloguer i dels productes bàsics està provocant que la classe mitjana d’Andorra estigui desapareixent a un ritme que espanta.

Ubach va especificar que les negociacions per a la pujada salarial s’han trencat «per l’immobilisme de la patronal». La proposta que havien fet des de l’USdA era aplicar el percentatge de l’IPC més l’1,7% en concepte de part proporcional de la tretzena paga a tots els sous. «Això representa que és un 5% més l’1,7%, un 6,7%; aquest és un percentatge que pot ser perfectament assumible per la majoria d’empreses d’Andorra.

Un fet que si s’hagués aconseguit hauria suposat una ajuda important per a la majoria dels treballadors que cobren sous d’entre 1.300 i 1.400 euros. L’USdA no creu que la problemàtica de l’habitatge es resolgui amb la congelació dels lloguers durant tres anys i pensa que «caldran mesures més contundents, com ara aplicar mesures fiscals dissuasives sobre els preus per frenar els especuladors.

L’USdA no descarta convocar la vaga, el que passa és que la gent difícilment arriba a final de mes i adherir-se a aquesta vaga comportaria no cobrar i no arribar a final de mes.