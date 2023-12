Entrega de premis de la 8a edició del projecte Tàndem

La vuitena edició del projecte Tàndem, impulsat per Andorra Business i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, va finalitzar ahir, 20 de desembre, amb la gran final que es va celebrar a l’auditori del Centre de Formació Professional d’Aixovall. En aquesta edició han participat 60 estudiants que, repartits en 12 equips tutelats per 12 professors i diversos mentors empresarials, han treballat durant quatre mesos solucions als reptes plantejats per tres empreses del país.

Concretament, els alumnes van presentar els seus projectes per a Nice Tech, que els demanava conscienciar la població andorrana sobre el valor de la fruita congelada; Molines Patrimonis volia idees per crear un entorn professional únic al país, eficient, rendible, sostenible i tecnològicament punter per a les empreses del futur, i Opció Group volia conèixer quines competències necessita el jovent per al món professional del futur. Finalment, l’equip guanyador va ser Arq & Mirall, amb el projecte d’un edifici avantguardista i intel·ligent, proposant una solució al repte plantejat per l’empresa Molines Patrimonis.

El jurat dels premis va estar format per la directora d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional, Olga Moreno, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, la professora de Comunicació, Estefanía Díaz, i la cap d’estudis del Centre de Formació Professional, Neus Tort.

El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, va explicar que des de Govern es reconeix aquest programa «com un exemple de col·laboració publicoprivada, com un model de formació en l’àmbit de l’emprenedoria».