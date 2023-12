Ordino a dues bandes

Per una banda, els propietaris, per l’altra, la resta de residents de la parròquia.

Els propietaris, avui, han estat cridats a files, a les 20.00 hores, a l’Hotel Coma d’Ordino per tal de carregar-se el Pla d’Urbanisme confeccionat per l’actual majoria comunal.

Cal dir que hi ha dos tipus d’aquests propietaris. Per una banda, uns que pràcticament no han construït el seu patrimoni; per l’altra, els altres, que s’han enriquit i molt, durant els darrers 10 anys.

Dels primers, es pot entendre el seu neguit.

Però, i els segons, què volen?

Volen continuar venent per enriquir-se?

Els és igual el creixement?

Què pensen que els residents que no tenen terres són de segona categoria?

De qui és la parròquia?

Tan sols dels propietaris?

O de tots els que hi viuen?

El senyor que ha incitat la reunió, creu de veritat que la resta dels ciutadans acceptaran ser ciutadans de segona?

No creu que està fent un mal favor a la parròquia i que, després de la reunió, els ciutadans que no tenen patrimoni (perquè el seu vot val igual que un dels grans propietaris) poden revolucionar-se i ser ells, per gran majoria, els que dictin com volen la parròquia?

Mal favor s’ha fet amb aquesta reunió.

A partir de la reunió, els que no tenen patrimoni també és probable que es reuneixin per veure què pensen fer amb la parròquia, ja que representen més del 90% dels residents.

A males, manen ells!